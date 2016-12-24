МИНСК, 25 дек — Sputnik. Лов налима будет запрещен в Беларуси почти на два месяца, с 25 декабря до 28 февраля, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Сезонный запрет обусловлен действующим законодательством Беларуси. Согласно правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, существуют определенные запреты на вылов той или иной рыбы.

"С 25 декабря в Беларуси устанавливается запрет на вылов налима обыкновенного — единственного пресноводного представителя семейства тресковых, который продлится по 28 февраля 2017 года", — говорится в сообщении ведомства.

В Госинспекции напомнили, что за добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 15.35 КоАП. Нарушившим запрет рыбакам грозит крупный штраф — до 50 базовых величин.

"Кроме того, за каждую пойманную особь в этот период придется возместить вред в тройном размере — 27 базовых величин. А если общая сумма вреда превысит 100 базовых величин, наступит уголовная ответственность", — рассказали собеседники агентства.

Налим — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных. В некоторых странах Европы лов этой экзотической рыбы запрещен вне зависимости от сезона. Наибольшую ценность представляет печень налима, из которой получают ценный жир.