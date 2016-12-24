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Белорусский телеканал покажет первое интервью Николая Лукашенко
25.12.2016 13:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай дал первое в своей жизни интервью, сообщает телеканал
© REUTERS Vasily Fedosenko
В эфире белорусского телеканала в программе "Специальный репортаж" в 18:05 будет показан сюжет, посвященный юному российскому журналисту Евгению Гришину, живущему в поселке Артемовский (Приморский край).
"Парень очень хотел стать репортером и его профессиональной мечтой было сделать сюжет о Беларуси. Не без помощи коллег, юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке", — рассказали в субботнем эфире "Панорамы".
В новостях показали, как 11-летний Гришин беседует с сыном главы государства, а также с самим президентом Беларуси. Встреча состоялась в рамках хоккейного поединка на одной из ледовых площадок.
Кроме этого Евгений побывал и на главной елке во Дворце Республики.
Гришин прославился у себя на родине благодаря собственной программе "Вести-Артемовский", где он и автор, и оператор, и монтажер. Сюжеты юного журналиста можно увидеть на его канале YouTube.
В ноябре Гришин исполнил свою мечту и побывал в Москве и посетил канал "Россия 24", на котором он хочет работать.
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Интервью у младшего сына главы государства взял его ровесник - 11-летний Евгений Гришин из-под Владивостока.
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