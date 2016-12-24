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Помощь спасателей понадобилась водителю легкового автомобиля, столкнувшегося в Минском районе с автобусом

25.12.2016 14:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 декабря. Помощь спасателей понадобилась водителю легкового автомобиля, столкнувшегося в Минском районе с маршрутным автобусом.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, информация о столкновении возле деревни Новоселье легкового автомобиля с автобусом поступило спасателям 24 декабря в 19.28.

Прибывшие на место аварии работники МЧС деблокировали водителя легкового автомобиля, который госпитализирован. В автобусе никто не пострадал.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 декабря. Помощь спасателей понадобилась водителю легкового автомобиля, столкнувшегося в Минском районе с маршрутным автобусом. Как сообщает...

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