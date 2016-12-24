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Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы
25.12.2016 14:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы
Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, информация о пожаре в комнате на девятом этаже здания по улице Тавлая поступила в экстренные службы 25 декабря в 3.14.
Прибывшие спасатели обнаружили на полу в комнате обгоревший труп квартиросъемщика, мужчины 1964 года рождения. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Из комнат, расположенных на 8-м и 9-м этажах, по лестничным маршам было эвакуировано 62 человека, в том числе двое детей.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы
Минск, 25 декабря. Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы Как сообщает пресс-служба Гродненского...
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