Капитальный ремонт дома в поселке Туголица Бобруйского района обернулся для жильцов серьезной проблемой. В квартирах — настоящий потоп. Месяц люди живут фактически без крыши над головой.



Скриншот видео «ОНТ»

Пенсионерка Маина Ивановна никогда не страдала от метеозависимости. Но сейчас всякий раз смена погоды приводит к резкому скачку давления и бессоннице. Как только за окном плюсовая температура, жди потопа или, еще хуже, короткого замыкания электропроводки. И так с середины ноября, когда коммунальщики сняли крышу над её подъездом.

— Два года назад сделали ремонт, обои дорогие купили. Хотели хоть на старости пожить — так вот залили всё, — говорит Анна Гончарова.

Едва сдерживает слезы и соседка по площадке. Потолки — в разводах, новая мебель на кухне разбухает, в спальне спать уже невозможно: прямо над кроватью — капель с потолка. Женщины неоднократно приглашали специалистов, но безрезультатно.

— Они пришли, составили акт, посмотрели, собрались и ушли, и всё. А оно как текло, так и течет. А теперь сказали, что придут и будут делать ремонт. А когда они будут делать, если крыша мокрая? — продолжает Анна Гончарова.

Коммунальщики ситуацию называют форс-мажором. Ведь повлиять на погоду они не в силах. Как и предвидеть, что капитальный ремонт дома, начатый еще летом, затянется до зимы, а то и вовсе до весны.

— В связи с тем, что в этом году затянулись работы по изготовлению проектной документации, сроки по выполнению были смещены немного, и ремонт кровли был начат только в середине ноября. Тут погодные условия не пошли нам на пользу. Сказалась погода декабря, как мы не ожидали — дождливая, — пояснил директор предприятия «Жилкомхоз» Бобруйского района Юрий Киселев.

Жильцов уже трех затопленных квартир такие оправдания не устраивают. По их словам, коммунальщики спохватились слишком поздно. При том что люди неоднократно обращались за помощью, но все их призывы местные службы просто игнорировали.

— Мы с восьмого числа обращались, квартиры уже тогда потекли. Всё наплевательски так спускалось, пока полностью квартиры не всплыли до первого этажа, — говорит еще одна жительница дома Анжела Довнер.

Тем временем жильцы второго подъезда, над которым крышу только собираются демонтировать, с тревогой наблюдают за своими соседями и запасаются тазами и ведрами. Никаких гарантий, что их тоже не затопит, коммунальщики не дают.

— К сожалению, технологии чисто спонтанные: пленки, доски. Бывают такие случаи, что ветер. Не предусмотреть всё, — продолжает Юрий Киселев.

В ЖКХ уверяют: новогодние праздники жильцы проблемного дома встретят уже под крышей. Будет решаться и вопрос с возмещением ущерба хозяевам затопленных квартир. Но наученные опытом люди сейчас больше доверяют прогнозу погоды, чем обещаниям коммунальщиков, а он неутешительный: в ближайшие десять дней — оттепель и осадки. А значит, и бессонные ночи.

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