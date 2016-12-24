Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с катастрофой самолета Ту-154. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с Вами», — говорится в сообщении.

Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.