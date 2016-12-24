﻿ Министр обороны Беларуси выразил соболезнования Шойгу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Министр обороны Беларуси выразил соболезнования Шойгу

25.12.2016 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с катастрофой самолета Ту-154. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с Вами», — говорится в сообщении.

Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова.

 
 
Ссылка на источник 126
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы скорбим вместе с Вами", - говорится в сообщении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Во время ночного пожара в девятиэтажном общежитии в Лиде погиб мужчина, десятки людей были эвакуированы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика