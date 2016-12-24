|
Министр обороны Беларуси выразил соболезнования Шойгу
25.12.2016 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с катастрофой самолета Ту-154. Об этом
«От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с Вами», — говорится в сообщении.
Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы скорбим вместе с Вами", - говорится в сообщении.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии