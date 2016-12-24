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Брестские правоохранители о кровавом селфи подростков: это фотомонтаж

25.12.2016 15:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Фото подростков с расчлененной собакой официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко назвал фотомонтажом, комментируя по просьбе БЕЛТА резонансное сообщение в некоторых СМИ о размещении в социальной сети снимков с расчлененной собакой и селфи группы подростков на фоне стены с надписью кровью убитого животного.


«Это фотомонтаж, — заявил Сергей Дученко. — Изначально фото датируется 2015 годом — юноши и девушки проводят квест-игру».

«Зоозащитники по тиражируемому в СМИ факту подростковой жестокости могут не беспокоиться — никакого убийства собаки не было. Соответственно не имеется и оснований для проведения проверки правоохранительными органами», — подчеркнул собеседник.

Ранее в социальных сетях белорусские зоозащитники нашли вышеупомянутый снимок. Он был выложен в Instagram в аккаунте девушки из Бреста. Позже девушка удалила аккаунт.

 
Теги: Брест
 
 
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"Зоозащитники по тиражируемому в СМИ факту подростковой жестокости могут не беспокоиться - никакого убийства собаки не было".

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