Что за Новый год без шумного и яркого фейерверка? В праздничную полночь со всех сторон звучат залпы салютов. Однако при покупке и использовании петард, шутих, ракет и других пожароопасных развлечений нужно знать правила безопасности и обращаться в магазины, у которых есть сертификаты на пиротехнику. Сейчас расскажем, где они находятся.



Фото: Виталий Дернейко

Сеть пиротехнических магазинов «Энергия праздника» предлагает могилевчанам фейерверки и салюты. Здесь можно получить грамотную консультацию от продавцов по выбранному товару. Специалисты также помогут подобрать пиротехнику именно для вашего праздника, учитывая пожелания и предпочтения. Ассортимент магазина достаточно широк: от хлопушек и бенгальских огней до ракет, петард и батарей салютов разных размеров. Торговые точки сети расположены по всему городу:

— улица Гагарина, 79 (ТРЦ «Е-сити»), время работы — с 9.00 до 21.00, в декабре — до 23.00;

— улица Островского, 13 (ТЦ «Стройэкспо», отдел № 7), время работы — с 10.00 до 19.00 по будням, с 10.00 до 17.00 по выходным, 30 и 31 декабря — до 21.00;

— улица Быховская, 7/3 (Могилевский рынок, напротив центрального входа), время работы — с 9.00 до 16.00, выходной понедельник, в декабре — без выходных;

— улица Лазаренко (Виленский рынок, павильон № 31), время работы — с 9.00 до 16.00, выходной понедельник, в декабре — без выходных;

— улица Космонавтов, 2 (ТЦ «Перекресток центр»), время работы — с 10.00 до 22.00 без выходных;

— Минское шоссе, 3 (ТЦ «Парк Сити»), время работы — с 10.00 до 22.00 без выходных, весь декабрь — до 23.00;

— улица Габровская, 46 (напротив магазина «Гиппо»), время работы — 10.00 до 22.00 без выходных. А в новогоднюю ночь этот магазин будет работать круглые сутки.

Телефон консультанта +375−29−144−24−34. Предварительно ознакомиться с каталогом товаров можно на сайте компании .



Фото с сайта uv-kurier.ru

Традиционные фейерверки для праздников, создание различных сценических представлений и антуража, конфетти-машины и стрельбу из пушек предлагает компания « Форсинг ». Магазин находится на улице Лазаренко, 73. В ассортименте — разнообразные фейерверки и салюты, бенгальские огни, пневматические хлопушки, небесные фонарики и многое другое. Товар сертифицирован и соответствует всем требованиям. Все сотрудники компании прошли специальное обучение в учебном центре МЧС, имеют удостоверения пиротехников и единые книжки взрывника для руководителей работ. Предоставляются скидки молодоженам, именинникам, проходят различные акции для покупателей и заказчиков. Время работы магазина — с 10.00 до 16.00, о праздничных услугах можно договориться на любое время. Вся дополнительная информация по телефонам +375−29−644−84−06, +375−29−244−84−06, (0222) 45−09−90.



Фото с сайта fishki.net

В поисках атрибутов для вечернего праздничного шоу можно заглянуть в салон-магазин пиротехники «Прометей» на улице Ленинской, 9. Летающие огни, цветной дым, римские свечи, фестивальные шары, большие, малые и средние батареи салютов и др. можно выбрать на месте или сначала на сайте . Также проконсультировать и помочь с выбором могут продавцы-консультанты. Кроме этого, в компании — широкий выбор товаров праздничного ассортимента. Контактные телефоны — (0222) 73−91−86, +375−29−911−94−68. Время работы — с 10.00 до 19.00.

Что нужно знать при покупке и использовании пиротехники?

Убедитесь, что товар заводского изготовления и у продавца есть сертификат, а к изделию приложена инструкция на русском языке.

Не давайте пиротехнику в руки детям младше 18 лет. К слову, в магазинах несовершеннолетним ее не продадут.

При использовании пиротехники, необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.

Если при использовании пиротехники все же произошел несчастный случай, немедленно сообщите в службу спасения по телефонам 101 или 112.