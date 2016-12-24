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Мингорисполком повысил тарифы на принудительную эвакуацию автомобиля и его нахождение на штрафстоянке

25.12.2016 17:04 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 декабря. Мингорисполком значительно повысил тарифы на принудительную эвакуацию автомобиля и его нахождение на штрафстоянке. Соответствующее решение столичной администрации (№ 3560) от 1 декабря 2016 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 24 декабря.

Так, услуга принудительной эвакуации на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор увеличилась примерно на 40% — с 43 до 60 рублей, с частичной погрузкой — с 35 до 50 рублей (подорожание на 42,8%).

На 16,6% — с 6 до 7 рублей — повышена стоимость одних суток парковки на штрафстоянке, если машина находится на ней не более трех суток. Хранение авто от четырех до девяти дней теперь составляет 4 рубля (ранее 3,50) за сутки, подорожав на 14,2%, десяти и более суток — 3 (ранее 2,50) рубля, подорожав на 20%.

Изменение тарифов вступили в силу с момента публикации решения Мингорисполкома.
Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 декабря. Мингорисполком значительно повысил тарифы на принудительную эвакуацию автомобиля и его нахождение на штрафстоянке. Соответствующее решение...

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