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В связи с гибелью людей в результате крушения российского самолета минчане несут к посольству РФ цветы и свечи
25.12.2016 17:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. В связи с крушением российского самолета и гибелью находившихся на его борту людей к посольству России в Минске жители белорусской столицы, представители ряда общественных организаций несут цветы и свечи.
Корзина с цветами в память о погибших коллегах возле российского диппредставительства установлена от Министерства обороны Беларуси.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря траур. В этот день по всей России будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
БелаПАН.
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В связи с гибелью людей в результате крушения российского самолета минчане несут к посольству РФ цветы и свечи
Минск, 25 декабря. В связи с крушением российского самолета и гибелью находившихся на его борту людей к посольству России в Минске жители белорусской столицы,...
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