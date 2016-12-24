﻿ В связи с гибелью людей в результате крушения российского самолета минчане несут к посольству РФ цветы и свечи. 21.by
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В связи с гибелью людей в результате крушения российского самолета минчане несут к посольству РФ цветы и свечи

25.12.2016 17:24 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 декабря. В связи с крушением российского самолета и гибелью находившихся на его борту людей к посольству России в Минске жители белорусской столицы, представители ряда общественных организаций несут цветы и свечи.

Корзина с цветами в память о погибших коллегах возле российского диппредставительства установлена от Министерства обороны Беларуси.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря траур. В этот день по всей России будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 декабря. В связи с крушением российского самолета и гибелью находившихся на его борту людей к посольству России в Минске жители белорусской столицы,...

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