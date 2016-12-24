|
Коля Лукашенко: не хочу быть президентом
25.12.2016 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай в эфире белорусского телеканала признался, что не хотел бы быть главой государства.
В воскресном эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Специальный репортаж" впервые была показана жизнь младшего сына белорусского президента. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что
"Многие люди задают мне этот вопрос. Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом, это очень сложная работа. Не уверен, что готов к ней. Может стал бы врачом, рассматривал бы и военную карьеру. Еще не успел определиться. Есть время", — сказал Коля Лукашенко, отвечая на вопрос юного российского журналиста Жени Гришина, приехавшего с Дальнего Востока специально взять интервью у сына президента Беларуси.
11-летний Гришин в сопровождении Лукашенко-младшего ознакомился с подсобным хозяйством президента Беларуси, прокатился на лошади, принял участие в доении коровы, послушал, как сын белорусского лидера играет на фортепиано.
(последует)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 25 дек — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай в эфире белорусского телеканала признался, что не хотел бы быть главой...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии