МИНСК, 25 дек — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай в эфире белорусского телеканала признался, что не хотел бы быть главой государства.

В воскресном эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Специальный репортаж" впервые была показана жизнь младшего сына белорусского президента. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что не готовит себе преемников и не желает президентской судьбы ни одному из своих сыновей .

"Многие люди задают мне этот вопрос. Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом, это очень сложная работа. Не уверен, что готов к ней. Может стал бы врачом, рассматривал бы и военную карьеру. Еще не успел определиться. Есть время", — сказал Коля Лукашенко, отвечая на вопрос юного российского журналиста Жени Гришина, приехавшего с Дальнего Востока специально взять интервью у сына президента Беларуси.

11-летний Гришин в сопровождении Лукашенко-младшего ознакомился с подсобным хозяйством президента Беларуси, прокатился на лошади, принял участие в доении коровы, послушал, как сын белорусского лидера играет на фортепиано.

(последует)