По поручению главы государства Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой, сообщает пресс-служба главы государства.



Цветы и свечи у посольства России в Минске. 25 декабря 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ограничены также проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

Александр Лукашенко также направил соболезнование президенту России Владимиру Путину.

«Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании.



Люди несут цветы и свечи к российскому диппредставительству в Минске. 25 декабря 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура — среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. «Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

Тем временем минчане несут цветы и лампадки к посольству России в Минске. Корзина с цветами в память о погибших коллегах возле российского диппредставительства установлена от Министерства обороны Беларуси.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, самолет Ту-154 вылетел утром 25 декабря из аэропорта Адлера в Сирию. Находившийся на борту лайнера ансамбль имени Александрова направлялся на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Кроме артистов на борту также была Елизавета Глинка (доктор Лиза), восемь военнослужащих и два чиновника. Самолет пропал с экранов радара спустя две минуты после взлета. Позже его обломки были обнаружены в Черном море в 1,5 км от берега. На борту самолета находились 92 человека.