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Лукашенко: Беларусь присоединиться к трауру по жертвам трагедии в Сочи

25.12.2016 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 дек — Sputnik. Соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем в своем послании выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко: Беларусь присоединиться к трауру по жертвам трагедии в Сочи
© Sputnik Виталий Белоусов
Катастрофа Ту-154: белорусская армия скорбит вместе с Россией

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. В понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур.

"По поручению главы государства Александра Лукашенко 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой", — говорится в сообщении.

Лукашенко также выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших в результате авиакатастрофы. 

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну — сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия — наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", — говорится в соболезновании.

По словам президента Беларуси, большую утрату понесла и мировая культура — в результате крушения погибли артисты ансамбля Александрова. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", — подчеркнул белорусский лидер.  

 
Теги: Минск
 
 
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В республике на зданиях госучреждений в понедельник приспустят государственные флаги, а теле- и радиоканалам рекомендовано ограничить трансляцию...

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