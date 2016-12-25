Митрополит Павел обратился к министру здравоохранения Беларуси Василию Жарко по поводу одного из пунктов проекта постановления о нормах медицинской этики, согласно которому медикам могут запретить носить крестики и ставить иконы в кабинетах, где они принимают пациентов. Обращение опубликовано на официальном сайте БПЦ .



Фото: Игорь Матвеев

«Представленный для обсуждения проект, в частности его 7-й пункт (запрет на ношение религиозных знаков и символов — прим. TUT.BY), вызвал резонанс и бурную дискуссию среди духовенства и мирян Белорусской Православной Церкви», — говорится в обращении.

Митрополит также отмечает, что «архипастыри Белорусского Экзархата единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении данного пункта постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих».

«По итогам рассмотрения данного документа члены Синода Белорусского Экзархата поручили мне обратиться к Вам с просьбой — не допустить принятия постановления в предложенной для общественного обсуждения редакции», — пишет митрополит.

Глава Белорусской православной церкви также согласился с тем, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. «Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах», — отмечает Павел.

Он также ссылается на ст. 33 Конституции Беларуси, в которой декларируется, что «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них».

В Белорусской православной церкви опасаются, что утверждение проекта в предложенной редакции может остановить дальнейшее развитие взаимодействия церкви с Министерством здравоохранения.

«Учитывая то обстоятельство, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве», — подчеркивается в обращении.

Он просит изъять из проекта положение о религиозных символах. Митрополит Павел также обратил внимание министра здравоохранения на то, от священнослужителей приходят «тревожные сигналы об участившемся предвзятом отношении некоторых медицинских начальников различного уровня — заведующих отделениями медицинских учреждений, представителей администрации больниц и поликлиник к православному присутствию в учреждениях Минздрава.

Ранее Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич также раскритиковал проект постановления Минздрава.

«Такие этические нормы нужны, но, исследовав проект, мы заметили, что этики там немного. А один из пунктов запрещает публично носить религиозные знаки. Я не знаю, куда мы возвращаемся. Можно носить значок партии, общественной организации, но не знак религиозной принадлежности? Рекламировать пиво, открывать казино — это все можно, а то, что кто-то носит знак принадлежности одной или другой религии — это нельзя. Это не что иное, как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены. Завтра или послезавтра я опубликую официальную позицию Костела на этот счет», — сказал митрополит.

Напомним, Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления о нормах медицинской этики. В нем говорится и про внешний вид медицинских работников. Так, документ запрещает носить на работе одежду из прозрачных тканей, шейные платки, крупные украшения, пляжную обувь и обувь на высоком каблуке. Медицинский халат должен прикрывать минимум две трети бедра. Нельзя пользоваться яркой косметикой, резкими духами и носить наращенные ногти. Также, по проекту, недопустимо открытое ношение религиозных знаков и символов.