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В Слуцком районе перевернулась Toyota – пассажир в реанимации, водитель разыскивается
25.12.2016 20:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. В субботу, 24 декабря около 21.40 на 96-м км трассы Р23 Минск – Микашевичи в Слуцком районе опрокинулся автомобиль Toyota.
Как сообщает программа "Наши новости" телеканала ОНТ, в результате ДТП аварии пассажир с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Водитель с места аварии скрылся, его разыскивают.
Всего за сутки в Минской области было зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 25 декабря. В субботу, 24 декабря около 21.40 на 96-м км трассы Р23 Минск – Микашевичи в Слуцком районе опрокинулся автомобиль Toyota. Как сообщает программа "Наши...
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