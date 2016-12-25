|
Глава БПЦ — министру здравоохранения: Запрет медикам носить крестики может вызвать протесты
25.12.2016 20:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. Митрополит Павел обратился к министру здравоохранения Беларуси Василию Жарко по поводу одного из пунктов проекта постановления о нормах медицинской этики, согласно которому медикам могут запретить носить крестики и ставить иконы в кабинетах, где они принимают пациентов. Данное нововведение вызвало возмущение у православных священников. Обращение по этому поводу опубликовано на официальном сайте БПЦ.
Так, митрополит Павел отмечает, что "архипастыри Белорусского экзархата единодушно выразили обоснованные недоумения в отношении данного пункта постановления и озаботились возможными последствиями его принятия для верующих".
"Члены синода Белорусского экзархата поручили мне обратиться к Вам с просьбой — не допустить принятия постановления в предложенной для общественного обсуждения редакции, — отмечается в обращении главы БПЦ к министру Жарко. — Мы согласны, что медицинские работники должны соблюдать пределы разумного в использовании ими религиозной символики, чтобы не вызвать у своих коллег или пациентов ощущения навязывания им тех или иных религиозных взглядов. Однако мы считаем, что обсуждение наряду с внешним обликом врача (длина халата, наличие украшений и т.д.) признаков его религиозной принадлежности чревато непониманием и злоупотреблением на местах".
Митрополит Павел ссылается на закон "О свободе совести и религиозных организациях", в котором утверждается, что "каждый имеет право свободно выбирать, иметь, менять, выражать и распространять религиозные убеждения".
В Белорусской православной церкви опасаются, что утверждение проекта в предложенной редакции может остановить дальнейшее развитие взаимодействия церкви с Министерством здравоохранения.
"Учитывая, что большинство жителей Республики Беларусь являются православными по вероисповеданию, а ношение нательных крестиков и обращение к Богу перед иконами является естественной и неотъемлемой составляющей жизни и быта белорусского народа, упомянутый пункт проекта может спровоцировать протесты верующих людей, как последователей православной веры, так и иных христианских конфессий. Это также может послужить появлению в нашем обществе непредсказуемых противоречий на религиозной почве", — предупредил глава БПЦ министра здравоохранения. Он просит вычеркнуть из документа пункт, который касается демонстрации религиозной принадлежности.
Митрополит Павел также обратил внимание чиновника на то, что священнослужители сообщают об участившемся предвзятом отношении некоторых медицинских начальников к православному присутствию в учреждениях Минздрава.
Ранее митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич также выразил беспокойство по поводу проекта постановления Минздрава.
"Я не знаю, куда мы возвращаемся, — заявил он. — Можно носить значок партии, общественной организации, но не знак религиозной принадлежности? Рекламировать пиво, открывать казино — это все можно, а то, что кто-то носит знак принадлежности одной или другой религии, — это нельзя. Это не что иное, как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены".
Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. На сайте Минздрава каждый желающий может выразить свое мнение по поводу предложенных норм.
Адарья Гуштын, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 декабря. Митрополит Павел обратился к министру здравоохранения Беларуси Василию Жарко по поводу одного из пунктов проекта постановления о нормах...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии