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Николаю Лукашенко не очень хочется быть президентом
25.12.2016 20:13 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. Николаю Лукашенко, младшему сыну президента Беларуси не очень хочется становиться преемником своего отца на посту главы государства. Об этом шестиклассник рассказал в беседе с юным журналистом, 11-летним Евгением Гришиным из российского Приморья. Это интервью показал 25 декабря телеканал "Беларусь 1" в программе "Специальный репортаж".
"Многие люди спрашивают у меня этот вопрос. Честно, я не очень бы хотел стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней", -- сказал Николай.
Он хотел бы стать, "может быть, врачом, может быть, посмотрел бы и военную карьеру". "Еще я не успел определиться, еще есть время", -- сказал младший сын президента. Любимый предмет у него в школе – география.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 25 декабря. Николаю Лукашенко, младшему сыну президента Беларуси не очень хочется становиться преемником своего отца на посту главы государства. Об этом...
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