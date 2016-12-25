﻿﻿ В связи с катастрофой Ту-154 под Сочи в Беларуси будут приспущены флаги, ограничены развлекательные мероприятия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В связи с катастрофой Ту-154 под Сочи в Беларуси будут приспущены флаги, ограничены развлекательные мероприятия

25.12.2016 19:42 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 25 декабря. Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, говорится в соболезновании, которое глава государства Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину.

"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия -- наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", -- говорится в соболезновании.

Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура -- среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", -- подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.

По поручению главы государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.

Будут также ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.

Ту-154 пропал с радаров сегодня в 5 часов 27 минут по минскому времени. Рейс из Сочинского аэропорта "Адлер" в сирийскую Латакию прервался всего через две минуты после взлнта. На борту было 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это ансамбль имени Александрова – артисты летели поздравлять с Новым годом российских военных.

С ними были журналисты федеральных телеканалов и Елизавета Глинка, больше известная под псевдонимом Доктор Лиза – врач-реаниматолог много лет спасала людей в горячих точках, основывала хосписы, чем стала известна во всем мире.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 декабря. Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, говорится в соболезновании, которое глава...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 26 декабря ограничат развлекательные мероприятия и приспустят флаги над госучреждениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика