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В связи с катастрофой Ту-154 под Сочи в Беларуси будут приспущены флаги, ограничены развлекательные мероприятия
25.12.2016 19:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 декабря. Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, говорится в соболезновании, которое глава государства Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину.
"Чувство скорби и сострадания охватило сегодня нашу страну - сообщение о крушении самолета Ту-154, следовавшего из Сочи в Сирию, не оставило равнодушным ни одного белоруса. Эта трагедия -- наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе", -- говорится в соболезновании.
Президент Беларуси отметил, что большую утрату понесла и мировая культура -- среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. "Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства", -- подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всему российскому народу, родным и близким погибших.
По поручению главы государства 26 декабря над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.
Будут также ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании эфира.
Ту-154 пропал с радаров сегодня в 5 часов 27 минут по минскому времени. Рейс из Сочинского аэропорта "Адлер" в сирийскую Латакию прервался всего через две минуты после взлнта. На борту было 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это ансамбль имени Александрова – артисты летели поздравлять с Новым годом российских военных.
С ними были журналисты федеральных телеканалов и Елизавета Глинка, больше известная под псевдонимом Доктор Лиза – врач-реаниматолог много лет спасала людей в горячих точках, основывала хосписы, чем стала известна во всем мире.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В связи с катастрофой Ту-154 под Сочи в Беларуси будут приспущены флаги, ограничены развлекательные мероприятия
Минск, 25 декабря. Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. Об этом, как сообщает пресс-служба белорусского президента, говорится в соболезновании, которое глава...
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