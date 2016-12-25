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Министр обороны Беларуси выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с катастрофой Ту-154

25.12.2016 19:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 25 декабря. Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с катастрофой Ту-154 над Черным морем, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"От имени личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь и себя лично выражаю глубокое соболезнование Вам, родным и близким погибших в результате крушения российского военного самолета Ту-154. Мы скорбим вместе с Вами", -- сказал Андрей Равков.

По информации ОНТ, Ту-154 пропал с радаров сегодня в 5 часов 27 минут по минскому времени. Рейс из Сочинского аэропорта "Адлер" в сирийскую Латакию прервался всего через две минуты после взлнта. На борту было 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это ансамбль имени Александрова – артисты летели поздравлять с Новым годом российских военных.

С ними были журналисты федеральных телеканалов и Елизавета Глинка, больше известная под псевдонимом Доктор Лиза – врач-реаниматолог много лет спасала людей в горячих точках, основывала хосписы, чем стала известна во всем мире.

Самолет исчез с радаров во время набора высоты, поэтому оставалась надежда, что есть выжившие.

По словам Игоря Конашенкова, начальника управления пресс-службы Министерства обороны России, в поисках задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются.

Обломки самолета нашли в Черном море в полутора километрах от берега, среди них – тела погибших. Спустя несколько часов поисковая экспедиция рапортовала: выживших обнаружить не удалось.

Специалисты пытаются выяснить причины трагедии. Экипаж – один из самых лучших в российской авиации. Штурман подполковник Александр Петухов пять лет назад был в составе экипажа, который посадил кувыркающийся в воздухе самолет. Такой же Ту-154. На аэродроме Чкаловский "Тушка" стала буквально размахивать крыльями. Пока среди основных версий крушения под Сочи – технические неполадки.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 декабря. Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с катастрофой Ту-154 над Черным...

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