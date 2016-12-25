«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».
Доктор Лиза
Печальное событие случилось в день, когда большинство христиан мира отмечает Рождество. Любовь к ближнему, милосердие — одна из главных христианских добродетелей. Способность сопереживать, сочувствовать чужому горю без условий и оговорок делает нас людьми. Давайте помнить об этом, жалеть и беречь друг друга. И верить в добро.
Рассказываем о том, что произошло на выходных.
Важное
Утром 25 декабря российский самолет Ту-154 упал в Черное море. В списке летевших на борту 92 человека: 64 артиста ансамбля Александрова, 9 представителей СМИ, 8 военнослужащих, двое госслужащих и Елизавета Глинка — Доктор Лиза. Они летели в сирийскую Латакию — поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Спасатели извлекают тела погибших. Выживших обнаружить не удалось.
Александр Лукашенко не поедет в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ, сообщили российские СМИ. Нефтегазовый спор, проблемы с поставками белорусских продуктов в Россию, обсуждение на высоком уровне высказываний российского историка о Беларуси «как исторической части великой России». Интрига нарастает. Что касается газового вопроса, то его урегулирование возможно в судебном порядке, заявил в пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. «Дело уже находится в суде», — сказал он.
Младший сын президента Николай Лукашенко дал первое в жизни интервью — своему ровеснику из России Евгению Гришину. Николай признался, что не очень хочет стать президентом — «очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней». Сын президента показал Жене дом, хозяйство. Выяснилось, что Николай четыре раза в неделю занимается музыкой и даже играл в четыре руки на фортепиано с Владимиром Путиным.
Подводя итоги года, вспоминаем людей, которые сделали что-то важное или полезное, которые вдохновляли, мотивировали, которые чем-то отличились или удивили. Мы предлагаем вам вместе с нами выбрать Героя года по версии TUT.BY. Вы также можете предложить своего героя.
У белорусов осталась неделя, чтобы пристроить старые сторублевки или тысячи: 31 декабря — не только последний день года, но и последний день жизни купюр образца 2000 года. Уже утром 1 января кассиры и продавцы не примут у вас «купюры с четырьмя нулями», их можно будет обменять только в банках.
За смерть школьницы на картошке 22-летнего водителя грузовика Павла Цыбина приговорили к трем годам «химии». Родители девочки не стали требовать компенсации морального и материального ущерба.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в реэкспорте мяса из Украины. Незаконный объем поставок украинской говядины в Россию через Беларусь достиг суммы как минимум $ 100 млн, заявил он. По словам Данкверта, этим занимались несколько белорусских компаний. «Без участия властей это не могло происходить», — уверен Данкверт.
«Мы постараемся восстановить все, что было развалено. Мне кажется, на данное время Советский Союз — это оптимальный вариант сплочения всех республик, держав, всех наших братьев, чтобы восстановить то былое братство», — считает один из юных участников акции.
Что посмотреть и почитать на досуге
Елена Купчина, до недавнего времени замглавы МИД, ответственный за европейское направление, отправляется послом в Вену. Перед отъездом она рассказала TUT.BY, как совмещать семью и напряженную работу, почему слабость женщины может быть ее силой, как ревнует Россия к потеплению отношений с Евросоюзом и почему нужно общаться с коллегами не только за столом переговоров, но и вечерами посредством СМС со смайликами.
А в пятницу в Минске зажгли новогодние огни. Кажется, праздник действительно скоро. Он останется с нами до 14 января.
Новый год — это не только Дед Мороз, елки и огни, это еще и бойкая торговля. Как это выглядит, смотрите в нашем видеоролике. А здесь полезные советы, как использовать хлопушки, петарды и ракеты без риска для жизни и здоровья.
И напоследок — отличный пример — нобелевский лауреат уже 10 лет работает Санта-Клаусом в Нью-Йорке. «На старости лет я стал экстравертом. Раньше находиться среди людей было для меня утомительным. Теперь я получаю от этого радость», — признался Чарльз Натталл, лауреат премии мира 1985 года.
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