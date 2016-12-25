Здравствуйте!

«Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия». Доктор Лиза

Печальное событие случилось в день, когда большинство христиан мира отмечает Рождество. Любовь к ближнему, милосердие — одна из главных христианских добродетелей. Способность сопереживать, сочувствовать чужому горю без условий и оговорок делает нас людьми. Давайте помнить об этом, жалеть и беречь друг друга. И верить в добро.

Рассказываем о том, что произошло на выходных.

Важное



Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Выступление в Ливане, 2014 год. Фото: Reuters

Утром 25 декабря российский самолет Ту-154 упал в Черное море . В списке летевших на борту 92 человека: 64 артиста ансамбля Александрова, 9 представителей СМИ, 8 военнослужащих, двое госслужащих и Елизавета Глинка — Доктор Лиза. Они летели в сирийскую Латакию — поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Спасатели извлекают тела погибших. Выживших обнаружить не удалось.

Здесь мы рассказываем о том, кто такая Доктор Лиза , а здесь — вспоминаем выступления ансамбля Александрова . Его художественный руководитель Валерий Халилов погиб вместе с другими артистами.

В России 26 декабря объявлено днем траура, в Беларуси ограничат развлекательные мероприятия и приспустят флаги . Минчане несут цветы и свечи к российскому посольству.

Все новости от трагедии над Черными морем можно почитать тут .

Папа римский Франциск в рождественском послании призвал к миру в мире . Белорусские католики, протестанты и униаты также отметили Рождество . А в этом слайд-шоу мы напоминаем о рождественских традициях белорусов.

Александр Лукашенко не поедет в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и ОДКБ, сообщили российские СМИ. Нефтегазовый спор, проблемы с поставками белорусских продуктов в Россию, обсуждение на высоком уровне высказываний российского историка о Беларуси «как исторической части великой России». Интрига нарастает. Что касается газового вопроса, то его урегулирование возможно в судебном порядке , заявил в пятницу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. «Дело уже находится в суде», — сказал он.

Младший сын президента Николай Лукашенко дал первое в жизни интервью — своему ровеснику из России Евгению Гришину. Николай признался, что не очень хочет стать президентом — «очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней». Сын президента показал Жене дом, хозяйство. Выяснилось, что Николай четыре раза в неделю занимается музыкой и даже играл в четыре руки на фортепиано с Владимиром Путиным.

Подводя итоги года, вспоминаем людей, которые сделали что-то важное или полезное, которые вдохновляли, мотивировали, которые чем-то отличились или удивили. Мы предлагаем вам вместе с нами выбрать Героя года по версии TUT.BY . Вы также можете предложить своего героя.

У белорусов осталась неделя , чтобы пристроить старые сторублевки или тысячи: 31 декабря — не только последний день года, но и последний день жизни купюр образца 2000 года. Уже утром 1 января кассиры и продавцы не примут у вас «купюры с четырьмя нулями», их можно будет обменять только в банках.

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В пятницу в Милане был убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку . Он беспрепятственно приехал в Италию на поезде из Франции. Его опознали по фото. Когда Аниса Амри попросили предъявить документы, он открыл стрельбу и ранил полицейского. А в субботу в Тунисе задержали трех мужчин , подозреваемых в соучастии в организации теракта.

За смерть школьницы на картошке 22-летнего водителя грузовика Павла Цыбина приговорили к трем годам «химии» . Родители девочки не стали требовать компенсации морального и материального ущерба.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в реэкспорте мяса из Украины . Незаконный объем поставок украинской говядины в Россию через Беларусь достиг суммы как минимум $ 100 млн, заявил он. По словам Данкверта, этим занимались несколько белорусских компаний. «Без участия властей это не могло происходить», — уверен Данкверт.

Средняя зарплата белорусов сокращается третий месяц подряд . В ноябре она составила 717,6 рубля. Это на 5,3 рубля меньше, чем в октябре. А для тех, кто любит считать деньги в чужих карманах, FINANCE.TUT.BY подготовили тест на знание белорусских зарплат .

В субботу у памятника Ленину возле МТЗ прошел торжественный митинг «Мы СССР» . Мы сходили на митинг и узнали у 18-летних ребят, зачем им страна, которой не стало еще до их рождения.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Мы постараемся восстановить все, что было развалено. Мне кажется, на данное время Советский Союз — это оптимальный вариант сплочения всех республик, держав, всех наших братьев, чтобы восстановить то былое братство», — считает один из юных участников акции.

Что посмотреть и почитать на досуге

Елена Купчина, до недавнего времени замглавы МИД, ответственный за европейское направление, отправляется послом в Вену. Перед отъездом она рассказала TUT.BY, как совмещать семью и напряженную работу , почему слабость женщины может быть ее силой, как ревнует Россия к потеплению отношений с Евросоюзом и почему нужно общаться с коллегами не только за столом переговоров, но и вечерами посредством СМС со смайликами.

«Всем — письмо». Рассказываем, как читатели TUT.BY исполняли желания подопечных психоневрологического интерната . Праздник получился отличный. Чудеса случаются. Представьте, одних только писем пришло 1406. Спасибо всем!



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Пять раз за год или на 200% сразу — так дорожал проезд в Минске в начале девяностых. Мы собрали сведения обо всех подорожаниях проезда в белорусской столице, начиная с 1991 года — от 5 копеек советских до 55 копеек белорусских. Как это было — смотрите инфографику TUT.BY.

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«В войну в одной деревне…» — новая история от Юлии Чернявской. О страхе, недоверии, преданности, спасении и любви.

Новый год

Более 800 Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по центру Минска вечером в субботу. А еще мы посмотрели, как выглядит это шествие глазами Деда Мороза — колясочника . Посмотрите и вы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

А в пятницу в Минске зажгли новогодние огни . Кажется, праздник действительно скоро. Он останется с нами до 14 января.

Новый год — это не только Дед Мороз, елки и огни, это еще и бойкая торговля. Как это выглядит, смотрите в нашем видеоролике . А здесь полезные советы , как использовать хлопушки, петарды и ракеты без риска для жизни и здоровья.

И напоследок — отличный пример — нобелевский лауреат уже 10 лет работает Санта-Клаусом в Нью-Йорке . «На старости лет я стал экстравертом. Раньше находиться среди людей было для меня утомительным. Теперь я получаю от этого радость», — признался Чарльз Натталл, лауреат премии мира 1985 года.

Все новости пятницы , субботы и воскресенья .

Хорошо вам провести последнюю неделю года. Пусть она будет спокойной.

Ваша редакция

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