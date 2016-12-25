﻿ Пасмурно и туманно. Прогноз погоды в Гомеле на неделю. 21.by
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Пасмурно и туманно. Прогноз погоды в Гомеле на неделю

26.12.2016 07:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Скажем прямо — если у кого-то остались неиспользованные желания для Деда Мороза, то лучше всего их потратить на то, чтобы попросить настоящую зимнюю предновогоднюю неделю. Потому как синоптики сообщают, что морозной и снежной финишная прямая уходящего года не будет.


С понедельника по пятницу температура будет колебаться от -2° до +2°. Вся неделя обещает быть пасмурной, о солнечных морозных днях стоит позабыть как минимум до нового года. Кроме того, на протяжении почти всей недели ожидается туман. Лишь в среду, 28 декабря, о том, что на улице все-таки декабрь, напомнит метель.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Скажем прямо - если у кого-то остались неиспользованные желания для Деда Мороза, то лучше всего их потратить на то, чтобы попросить настоящую зимнюю предновогоднюю...

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