Новые стандарты журналистики диктуют свои правила. Уже недостаточно выжидать, пока сложится удачный кадр и быстро нажать на кнопку. Снимая политические акции или спортивные события, городские праздники или подсудимых в зале суда, теперь важно делать все максимально быстро. Вместе с тем, пересматривая съемки, в очередной раз понимаешь, что всегда важно соблюдать баланс между скоростью подачи материала и его качеством.

За прошедший год фотокорреспонденты Дмитрий Брушко, Дарья Бурякина, Александр Васюкович, Евгений Ерчак, Вадим Замировский, Ольга Шукайло, Сергей Балай и другие ежедневно освещали самые разные события в стране и иногда за ее пределами. Мы посчитали: за год фотографы побывали более чем на 1500 съемках.

В этом году фотослужба TUT.BY подводит итоги года дважды. В первой части мы показали «лирику» в работе фотокорреспондентов. Сегодня вашему вниманию — новости из мира политики и спорта; городские праздники и будни; стихия и люди, которых не сломить.



Белорусская певица и кандидат в депутаты парламента Ирина Дорофеева выступает перед избирателями в СШ № 21 в Минске, 16 августа 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Члены комиссии на участке для голосования в Минском государственном медицинском колледже на улице Кижеватова. Минск, 11 сентября 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



6-летний Матвей Литвин, фанат ФК БАТЭ, держит майку со своим именем, которую ему вручил нападающий Виталий Родионов перед матчем с ФК «Гранит». Борисов, 5 июня 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Сотрудники милиции стоят возле входа ТЦ «Европа», где 17-летний подросток с бензопилой и топором напал на посетителей. Минск, 8 октября 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Расчистка леса после урагана, который прошел по территории Минской области 13 июля 2016 года. Окрестности деревни Уборки Смолевичского района, 15 июля 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Конвой ожидает вывода заключенного из здания суда Центрального района. Минск, 19 июля 2016 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Участники первого официального Дня вышиванки фотографируются на фоне разукрашенной машины на проспекте Победителей. Минск, 2 июля 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Участники Минского полумарафона бегут после старта по проспекту Победителей в Минске, 4 сентября 2016 года. Всего в забеге приняли участие больше 20 тысяч человек. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Друзья и близкие встречают совладельца холдинга «Трайпл» Владимира Япринцева после того, как он был освобожден в зале суда. Минск, 23 августа 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Александр Лукашенко бросает игрушки зрителям после игры в финале Рождественского турнира 7 января 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Бойфренд Виктории Азаренко Уильям Маккег помогает ей одеться после тренировки женской сборной по теннису в окрестностях Минска, 1 апреля 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко (слева) принимает поздравления от своего тренера по хоккею Дмитрия Баскова после того, как его команда одержала победу на городском этапе соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба». Минск, 23 февраля 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Военнослужащий голосует на избирательном участке в Минской военной комендатуре во время парламентских выборов. Минск, 11 сентября 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Российская теннисистка Маргарита Гаспарян переживает поражение от белоруски Александры Саснович во время матча за выход в четвертьфинал Мировой группы Кубка федерации. Москва, Лужники, 17 апреля 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



7-летняя Яна Герина, которая страдает редким генетическим заболеванием (спинально-мышечная атрофия второго типа), играет со своей мамой Анной и младшим братом Ваней у себя дома. Яна, подопечная общественного объединения «Геном», как и 57 других детей с подобными неизлечимыми заболеваниями, стали «незаметными людьми» для представителей государственной медицины и социальных служб. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



86-летняя Елена Музыченко с керосиновой лампой в руках стоит в своем доме в деревне Бартоломеевке в Ветковском районе Гомельской области, Беларусь, в 170 км от Чернобыльской АЭС. В 1992 году полтысячи домов здесь расселили и обрезали свет. Однако некоторые жители решили вернуться в свои дома, несмотря на высокий радиационный фон и отсутствие электричества. Таких, как Елена Музыченко, называют самоселами. Деревня Бартоломеевка, 29 марта 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Лидер «Молодого фронта» (зарегистрирован в Чехии) Дмитрий Дашкевич выступает с акцией протеста на церемонии открытия памятника Ленину возле Минского тракторного завода 7 ноября 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Парень перепрыгивает через красную ковровую дорожку, по которой будет проходить президент Беларуси Александр Лукашенко на Всебелорусское народное собрание. Минск, 22 июня 2016 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец крутит мяч на пальце во время посещения парка экстремальных видов спорта на улице Столетова в Минске, 3 сентября 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Новый самолет «Белавиа» Boeing 737 в новой ливрее готовится к вылету в Беларусь с завода компании в окрестностях Сиэтла, США, 10 августа 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова выполняет прыжок в воду во время открытого чемпионата Беларуси по летнему фристайлу, в то время как в соседнем бассейне отдыхают люди. Минск, 17 сентября 2016 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Дирижер Иван Костяхин отвечает на вопросы журналистов во время дня открытых дверей в Большом театре оперы и балета в Минске, 25 мая 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Дмитрий Войтюшкевич уходит со сцены после своего концерта в минской школе № 48 в рамках встречи с избирателями кандидата в депутаты христиан-демократки Марины Хомич. Минск, 30 августа 2016 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Наталья Буланова демонстрирует фотографию своего бывшего мужа и отца старшей дочери Геннадия Яковицкого, которого дважды приговорили к смертной казни за убийство сожительницы. Приговор был приведен в исполнение в ноябре 2016 года. Вилейка, Минская область, 22 января 2016 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Поэт и политик Владимир Некляев стоит в переходе станции метро «Площадь Победы», где написаны его стихи, но не указано авторство. Минск, 8 июля 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Сотни людей стоят в очереди в храм Всех Святых, чтобы проститься с известным журналистом Павлом Шереметом. 20 июля в центре Киева взорвался автомобиль, в котором ехал журналист. Минск, 23 июля 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Процессия в память об умерших предках на Кальварийском кладбище в Минске, 2 ноября 2016 года. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY



Выпускники Суворовского военного училища бросают вверх монеты на удачу на выпускном. Минск, 10 июня 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Журналисты и поклонники встречают белорусских спортсменов с Олимпиады в Рио. Минск, 19 августа 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Военнослужащий из роты почетного караула во время первой репетиции парада ко Дню Победы. Минск, 29 апреля 2016 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY



Прощание с народным поэтом Беларуси Нилом Гилевичем в Свято-Петро-Павловском соборе Минска, 1 апреля 2016 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY