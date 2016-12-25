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В Витебске ремонтируют тротуар на улице 1-й Доватора

26.12.2016 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске на улице 1-й Доватора ремонтируют тротуар: асфальтовое покрытие меняют на плитку, устанавливают новые бордюры.


Ремонт ведут специалисты «Витебского ДСК», с которым заключен договор на сумму в 262 тысячи рублей. Эти деньги предприятию выплатят из местного бюджета после окончания работ. По условиям тендера, реконструкцию должны завершить до 15 февраля 2017 года.

Тротуар запроектирован шириной 1,5 метра. Места пересечения пешеходных путей с проезжей частью планируют выполнить на одном уровне. Возле гимназии № 1 предусмотрен демонтаж лестницы и устройство пешеходного перехода.

Пешеходный переход на перекрестке улиц 1-й и 2-й Доватора оборудуют специальным освещением: с двух сторон установят металлические стойки высотой 9 метров, к ним подвесят 7 светодиодных прожекторов мощностью 75 Вт каждый.





 
Теги: Витебск
 
 
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По условиям тендера, реконструкцию должны завершить до 15 февраля 2017 года.

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