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Праздник света. На гродненской хоральной синагоге зажгли ханукальные свечи
26.12.2016 08:04 — Новости Общества | Tut.by
Ханука — еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. По легенде, воины не смогли найти ритуальное чистое масло для зажигания миноры и освящения. После долгих поисков они нашли один кувшин с чистым маслом, которого должно было хватить на один день горения меноры. Однако произошло чудо — масла хватило на восемь дней. В память об этом событии праздник Хануки с тех пор отмечается в течение восьми дней.
Перед традиционной совместной праздничной трапезой гродненский раввин Ицхак Кофман и председатель иудейской религиозной общины Борис Квятковский, а также
Получилось все не с первого раза — нестойкий огонек от бенгальского огня на ветру все норовил затухнуть. Люди внизу терпеливо ждали, подбадривая раввина.
Ицхак Кофман обратился ко всем присутствующим, кратко рассказав о традиции праздника и отметил, что у гродненских евреев сейчас есть замечательное место для общих молитв — отреставрированная хоральная синагога, которая была передана верующим 25 лет назад.
Он говорил также о том, что с каждым годов в синагогу приходит все больше людей и это радостный факт.
После ритуального зажжения свечей, всех присутствующих пригласили на концерт и совместный праздничный ужин.
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Каждый год в 25 день еврейского месяца кислева гродненская община собирается около Большой хоральной синагоги, где торжественно зажигаются первые ханукальные...
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