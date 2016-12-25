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Погода в Гродно и области на неделю: снег, метель и новогодний дождь
26.12.2016 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Последняя неделя уходящего года будет дождливой и теплой: никакой новогодней сказки. И хоть синоптики обещают метель и снег, температура будет преимущественно плюсовой. О погоде на Гродненщине
В понедельник, 26 декабря, будет облачно. Температура воздуха днем — +6.+8°C. Весь день — сплошная облачность, возможен небольшой дождь.
Во вторник, 27 декабря, ночью синоптики обещают мокрый снег и температуру
В среду, 28 декабря, ночью и утром температура будет около 0 °C., днем —
В четверг, 29 декабря, днем синоптики обещают переменную облачность. Утром и вечером — без осадков, а вот ночью возможен снег и метель. Станет холоднее: температура воздуха — 0…-2 °C.
В пятницу, 30 декабря, сплошная облачность. Температура воздуха — +1.+3°С. Ночью — около 0 °C. Утром — мокрый снег, а днем и вечером — дождь.
В выходные в регионе погода существенно не изменится. В субботу синоптики обещают, что температура составит +0…+2 °С. Облачно и дожди. Такая же погода сохранится и в первый день 2017 года.
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Последняя неделя уходящего года будет дождливой и теплой: никакой новогодней сказки. И хоть синоптики обещают метель и снег, но температура будет преимущественно...
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