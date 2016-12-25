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Погода в Гродно и области на неделю: снег, метель и новогодний дождь

26.12.2016 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Последняя неделя уходящего года будет дождливой и теплой: никакой новогодней сказки. И хоть синоптики обещают метель и снег, температура будет преимущественно плюсовой. О погоде на Гродненщине сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник, 26 декабря, будет облачно. Температура воздуха днем — +6.+8°C. Весь день — сплошная облачность, возможен небольшой дождь.

Во вторник, 27 декабря, ночью синоптики обещают мокрый снег и температуру
+1.+3°C. Днем воздух прогреется до +3.+5 °C, вечером — +1.+3°C. В течение дня — сплошная облачность, дождь и мокрый снег. Также в этот день будет ветрено — днем порывы ветра до 22 м/с, вечером — до 19.

В среду, 28 декабря, ночью и утром температура будет около 0 °C., днем —
+0.+2 °C. Сплошная облачность, мокрый снег, днем и вечером возможна метель.

В четверг, 29 декабря, днем синоптики обещают переменную облачность. Утром и вечером — без осадков, а вот ночью возможен снег и метель. Станет холоднее: температура воздуха — 0…-2 °C.

В пятницу, 30 декабря, сплошная облачность. Температура воздуха — +1.+3°С. Ночью — около 0 °C. Утром — мокрый снег, а днем и вечером — дождь.

В выходные в регионе погода существенно не изменится. В субботу синоптики обещают, что температура составит +0…+2 °С. Облачно и дожди. Такая же погода сохранится и в первый день 2017 года.

 
 
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Последняя неделя уходящего года будет дождливой и теплой: никакой новогодней сказки. И хоть синоптики обещают метель и снег, но температура будет преимущественно...

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