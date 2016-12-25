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В Беларуси молятся за жертв авиакатастрофы над Черным морем

26.12.2016 09:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Предстоятель Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Павел выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны России и гибелью его экипажа и пассажиров, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе Белорусского экзархата.

В Беларуси молятся за жертв авиакатастрофы над Черным морем
© Sputnik Максим Блинов
День траура по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. В понедельник, 26 декабря, в России объявлен общенациональный траур.

"От лица епископата, духовенства и благочестивых мирян Белорусской Православной Церкви и от себя лично выражаю Вам и всему российскому народу искреннее соболезнование в связи с крушением над Черным морем самолета Ту-154 и гибелью его экипажа и пассажиров", — говорится в соболезновании, которое митрополит направил чрезвычайному и полномочному послу РФ в РБ Александру Сурикову.

Митрополит Павел отметил, что БПЦ молится об упокоении душ погибших. "Пусть Господь их утешит и поможет перенести страшную боль и скорбь тяжелой утраты", — подчеркнул предстоятель БПЦ.

Он также отметил, что в результате трагедии погибли люди, которые верой и правдой служили России и ее народу.

"Они направлялись на землю Ближнего Востока, чтобы поддержать многострадальный сирийский народ, сражающийся за свободу и независимость своего государства, противостоя мировому злу — терроризму",- говорится в соболезновании.

В пресс-службе также сообщили, что 26 декабря в православных храмах Беларуси будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Павел направил соболезнования российскому послу Александру Сурикову.

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