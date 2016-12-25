﻿﻿ Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске

26.12.2016 09:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек — Sputnik. В знак солидарности с Россией, которая в понедельник скорбит по жертвам потерпевшего авиакатастрофу в Сочи самолета Ту-154, в Беларуси объявлен день траура, отменены развлекательные программы на ТВ. К зданию посольства Российской Федерации в Минске люди несут цветы и свечи, передает в понедельник корреспондент Sputnik.

Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске
© Sputnik Максим Блинов
День траура по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Понедельник в России объявлен днем траура. В Беларуси также по поручению президента Александра Лукашенко над зданиями госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы на радио и телевидении.

Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154

"Белорусы неравнодушны к любому горю, особенно когда страшная трагедия происходит у наших братьев. Мы, безусловно, скорбим вместе. Исходя из этого, президентом нашей страны и принято решение об ограничении завтра развлекательных мероприятий, о том, что наши флаги в знак скорби будут приспущены", — заявила накануне в эфире программы "Прямой эфир" канала "Беларусь 1" пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске
© Sputnik Тарас Литвиненко
В Беларуси молятся за жертв авиакатастрофы над Черным морем

По ее словам, белорусы разделяют каждое горе и скорбят с семьями артистов ансамбля Александрова.

"В Беларуси завершается Год культуры. И сегодня эту потерю мы воспринимаем, как свою. Этот ансамбль — достояние не только России, но и жемчужина мирового искусства", — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Болезненно, по мнению Эйсмонт, была воспринята и гибель журналистов, которые находились на борту. Их смерть стала потрясением и для солидарного журналистского сообщества, и для всего белорусского общества, подчеркнула пресс-секретарь президента.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник 26 декабря в православных храмах Беларуси будут совершены панихиды по погибшим россиянам в авиакатастрофе над Черным морем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Новогодний караван" объедет всю страну и подарит более 2000 подарков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика