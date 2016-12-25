МИНСК, 26 дек — Sputnik. В знак солидарности с Россией, которая в понедельник скорбит по жертвам потерпевшего авиакатастрофу в Сочи самолета Ту-154, в Беларуси объявлен день траура, отменены развлекательные программы на ТВ. К зданию посольства Российской Федерации в Минске люди несут цветы и свечи, передает в понедельник корреспондент Sputnik.



© Sputnik Максим Блинов День траура по жертвам крушения Ту-154 над Черным морем

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По самым последним данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Понедельник в России объявлен днем траура. В Беларуси также по поручению президента Александра Лукашенко над зданиями госучреждений по всей стране будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы на радио и телевидении.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр обороны Беларуси Андрей Равков выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Шойгу, а также родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154

"Белорусы неравнодушны к любому горю, особенно когда страшная трагедия происходит у наших братьев. Мы, безусловно, скорбим вместе. Исходя из этого, президентом нашей страны и принято решение об ограничении завтра развлекательных мероприятий, о том, что наши флаги в знак скорби будут приспущены", — заявила накануне в эфире программы "Прямой эфир" канала "Беларусь 1" пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.



© Sputnik Тарас Литвиненко В Беларуси молятся за жертв авиакатастрофы над Черным морем

По ее словам, белорусы разделяют каждое горе и скорбят с семьями артистов ансамбля Александрова.

"В Беларуси завершается Год культуры. И сегодня эту потерю мы воспринимаем, как свою. Этот ансамбль — достояние не только России, но и жемчужина мирового искусства", — подчеркнула пресс-секретарь президента.

Болезненно, по мнению Эйсмонт, была воспринята и гибель журналистов, которые находились на борту. Их смерть стала потрясением и для солидарного журналистского сообщества, и для всего белорусского общества, подчеркнула пресс-секретарь президента.