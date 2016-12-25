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"Новогодний караван" объедет всю страну и подарит более 2000 подарков
26.12.2016 09:00 — Новости Общества | Tut.by
По Беларуси отправился "Новогодний караван". Традиционная благотворительная акция стартовала в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. До конца 2016-го волонтёры посетят 15 детских домов и интернатов, где вместе с ребятами смастерят игрушки, положат их в "Сундучки волшебства" и передадут эстафету следующему социальному учреждению. Такой своеобразный круг добра объединит более 2 тысяч детей, нуждающихся в помощи и поддержке.
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Волонтеры посетят 15 детских домов и интернатов по всей стране.*Партнерский материал
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