По Беларуси отправился "Новогодний караван". Традиционная благотворительная акция стартовала в республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов. До конца 2016-го волонтёры посетят 15 детских домов и интернатов, где вместе с ребятами смастерят игрушки, положат их в "Сундучки волшебства" и передадут эстафету следующему социальному учреждению. Такой своеобразный круг добра объединит более 2 тысяч детей, нуждающихся в помощи и поддержке.

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Материал подготовлен при поддержке Coca-Cola