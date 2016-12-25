Минск, 26 декабря. В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Черным морем.

Как сообщили БелаПАН в российском диппредставительстве, книга соболезнований будет доступна 26 и 27 декабря с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.



Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря траур. В этот день по всей России приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.



Вслед за Россией Александр Лукашенко объявил траур и в Беларуси. По его поручению, над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране сегодня приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании программ.



Лукашенко также выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой над Черным морем Минск, 26 декабря. В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Черным морем. Как сообщили БелаПАН в...

Марина Носова, БелаПАН.