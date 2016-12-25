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В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой над Черным морем
26.12.2016 09:17 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Черным морем.
Как сообщили БелаПАН в российском диппредставительстве, книга соболезнований будет доступна 26 и 27 декабря с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Марина Носова, БелаПАН.
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В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с авиакатастрофой над Черным морем
Минск, 26 декабря. В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью людей в авиакатастрофе над Черным морем. Как сообщили БелаПАН в...
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