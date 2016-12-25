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Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика в Лепельском районе
26.12.2016 08:19 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика возле деревни Боровка Лепельского района Витебской области.
Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение об аварии поступило спасателям 25 декабря в 23.02. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и сбил женщину-пешехода.
Прибывшие на место ДТП работники МЧС извлекли тело погибшей из-под грузовика.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика возле деревни Боровка Лепельского района Витебской области. Как сообщает пресс-служба...
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