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Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика в Лепельском районе

26.12.2016 08:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика возле деревни Боровка Лепельского района Витебской области.

Как сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС, сообщение об аварии поступило спасателям 25 декабря в 23.02. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и сбил женщину-пешехода.

Прибывшие на место ДТП работники МЧС извлекли тело погибшей из-под грузовика.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Женщина-пешеход погибла под колесами грузовика возле деревни Боровка Лепельского района Витебской области. Как сообщает пресс-служба...

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