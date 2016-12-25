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Небольшой мороз и снег. Погода в Могилеве на неделю
26.12.2016 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, с сильным ветром и снегопадами. Мороз будет небольшим — около -2°С. По предварительным данным, в новогоднюю ночь также будет небольшой мороз, а днем 31 декабря — мокрый снег. Днем 1 января может даже выглянуть солнце.
Сегодня, 26 декабря, будет плюсовая температура. Вечером — до +2°С и дождь.
Во вторник также будет около +2°С. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 14 м/с.
В среду, 28 декабря, также будет сильный ветер. Однако столбик термометра опустится до -1°С. Прогнозируют метель.
29 декабря станет чуть холоднее — до -2°С. Ветер утихнет.
В пятницу, 30 декабря, будет около нуля, туман. Ночью возможен мокрый снег.
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Будет пасмурно, а в некоторые дни - ветрено.
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