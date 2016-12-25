Погода в Могилеве на неделе будет пасмурной, с сильным ветром и снегопадами. Мороз будет небольшим — около -2°С. По предварительным данным, в новогоднюю ночь также будет небольшой мороз, а днем 31 декабря — мокрый снег. Днем 1 января может даже выглянуть солнце.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сегодня, 26 декабря, будет плюсовая температура. Вечером — до +2°С и дождь.

Во вторник также будет около +2°С. Ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 14 м/с.

В среду, 28 декабря, также будет сильный ветер. Однако столбик термометра опустится до -1°С. Прогнозируют метель.

29 декабря станет чуть холоднее — до -2°С. Ветер утихнет.

В пятницу, 30 декабря, будет около нуля, туман. Ночью возможен мокрый снег.

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