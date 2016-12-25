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Минтранс Беларуси уменьшил квоты грузоперевозчикам из Польши
26.12.2016 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Министерство транспорта Беларуси определило количество разрешений для иностранных грузоперевозчиков на следующий год, соответствующее постановление за номером 35 от 14 декабря 2016 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Согласно документу, на следующий год увеличено количество разрешений для ряда стран бывшего СССР, в частности, Азербайджана (с 800 до 1200), Кыргызстана (с 1000 до 1500), Монголии (с 250 до 350) и Молдовы (с 7000 до 7500).
В то же время Минтранс уменьшил квоты для Польши на будущий год — со 142 тысяч до 20 тысяч.
Всего разрешения на проезд получили перевозчики из 45 стран.
Постановление транспортного ведомства Беларуси вступает в силу с 1 января 2017 года.
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Транспортное ведомство в то же время увеличило количество разрешений для ряда стран бывшего СССР.
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