Минск, 26 декабря. В начале текущей недели ожидается сильный порывистый ветер, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"В последнюю неделю уходящего года ожидается теплая, но неустойчивая погода. В первой половине недели погоду будет формировать циклон, который будет смещаться с Балтийского моря через северо-восточные районы Беларуси. Он принесет ветреную и оттепельную погоду", — сказал Рябов.

Во вторник, 27 декабря, ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывы до 22 м/с. Ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывами до 22 м/с. Температура в течение суток минус 1 — плюс 4°С.

В среду, 28 декабря, сохранится сильный порывистый ветер. На большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части республики, днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Температура в течение суток минус 5 — плюс 2°С.



"Начиная с четверга и до конца недели с ростом атмосферного давления погода улучшится, ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится", — сообщил синоптик.



В четверг, 29 декабря, ночью и утром в отдельных районах республики небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 3 — 9°С, днем 0 — минус 5°С.



В пятницу, 30 декабря, преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны возможен кратковременный снег, днем мокрый снег. В отдельных районах республики слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 7°С, при прояснениях до минус 9°С, днем минус 4 — плюс 2°С.



В новогодние праздники ожидается спокойная погода, отметил Рябов.



В субботу и воскресенье, 31 декабря и 1 января, в отдельных районах страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0 — минус 5°С, по югу при прояснениях до минус 7°С, днем — минус 3 — плюс 3°С.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В начале текущей недели синоптики прогнозируют сильный ветер, на новогодние праздники — понижение температуры Минск, 26 декабря. В начале текущей недели ожидается сильный порывистый ветер, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра...

Марина Носова, БелаПАН.