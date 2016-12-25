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В начале текущей недели синоптики прогнозируют сильный ветер, на новогодние праздники — понижение температуры
26.12.2016 10:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В начале текущей недели ожидается сильный порывистый ветер, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
"В последнюю неделю уходящего года ожидается теплая, но неустойчивая погода. В первой половине недели погоду будет формировать циклон, который будет смещаться с Балтийского моря через северо-восточные районы Беларуси. Он принесет ветреную и оттепельную погоду", — сказал Рябов.
Во вторник, 27 декабря, ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывы до 22 м/с. Ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории усиление ветра порывами до 15—20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывами до 22 м/с. Температура в течение суток минус 1 — плюс 4°С.
В среду, 28 декабря, сохранится сильный порывистый ветер. На большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части республики, днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15—20 м/с. Температура в течение суток минус 5 — плюс 2°С.
Марина Носова, БелаПАН.
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В начале текущей недели синоптики прогнозируют сильный ветер, на новогодние праздники — понижение температуры
Минск, 26 декабря. В начале текущей недели ожидается сильный порывистый ветер, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра...
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