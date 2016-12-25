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Погода на неделю: с сильным ветром и без морозов

26.12.2016 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Синоптики обещают ненастную погоду на этой неделе. Ожидается сильный порывистый ветер. В последнюю неделю уходящего года, будет теплая, неустойчивая погода. На вторник из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В первой половине недели погоду будет формировать циклон, который смещается с Балтийского моря через наши северо-восточные районы. Он принесет ветреную погоду и оттепель.

На вторник, 27 декабря, объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью по западу страны, в дневные часы на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, днем по Брестской и Гродненской областям порывы до 22 м/с. Температура в течение суток -1, +4°С.

В среду, 28 декабря, сохранится сильный порывистый ветер. На большей части территории страны прогнозируется кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью и утром на значительной части республики, днем в отдельных районах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура в течение суток -5, +2°С

С четверга и до конца недели с ростом атмосферного давления погода улучшиться: ветер стихнет и осадков станет меньше, а температура немного понизится.

В четверг, 29 декабря, ночью и утром в отдельных районах республики небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью -3 -9°С, днем 0, -5°С.

В пятницу, 30 декабря, преимущественно без осадков, лишь в северных районах страны возможен кратковременный снег, днем мокрый снег. В отдельных районах республики слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0, -7°С, при прояснениях до -9°С, днем -4, +2°С.

В праздничные выходные будет спокойная погода. В новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, ожидается небольшой мороз.

 
 
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Синоптики обещают ненастную погоду на этой неделе. Ожидается сильный порывистый ветер.

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