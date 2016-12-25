﻿ Сеансы новогоднего перфоманса 26 декабря у минской Ратуши отменяются. 21.by
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Сеансы новогоднего перфоманса 26 декабря у минской Ратуши отменяются

26.12.2016 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Сеансы новогоднего представления у минской Ратуши сегодня отменяются в связи с днем траура, объявленным в России. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Новогодний перфоманс, запланированный на сегодня в Минской городской ратуше на 18.30 и 19.30, отменен в связи с днем траура, объявленным в России», — говорится в сообщении.

Новогодний перфоманс «Волшебная страна исполнения желаний» был презентован 24 декабря во время шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Пиротехническое шоу должно было проходить каждый вечер до 5 января, начало сеансов в 18.30, 19.30 (будни), 17.30, 18.30, 19.30 (выходные).

 
 
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"Новогодний перфоманс, запланированный на сегодня в Минской городской ратуше на 18.30 и 19.30, отменен в связи с днем траура, объявленным в России", - говорится в...

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