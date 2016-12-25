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Лукашенко выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем
26.12.2016 11:01 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем. Текст заявления опубликован на официальном сайте президента.
"Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий", — отметил глава государства.
Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем. Текст заявления опубликован на официальном сайте...
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