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Лукашенко выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем

26.12.2016 11:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем. Текст заявления опубликован на официальном сайте президента.

"Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий", — отметил глава государства.

Самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил.

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря траур. В этот день по всей России приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Вслед за Россией Александр Лукашенко объявил траур и в Беларуси. По его поручению над зданиями резиденции президента Беларуси и других госучреждений по всей стране сегодня приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании программ.

Лукашенко ранее выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших, а также руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем. Текст заявления опубликован на официальном сайте...

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