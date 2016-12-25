Минск, 26 декабря. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (БОФК) утвердила четыре новых для страны вида птиц, сообщает сайт общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Так, на территории Беларуси официально зарегистрирована пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus), которую открыл орнитолог Денис Китель в сентябре 2014 года. Также утвержден кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), чей снимок сделал рыболов Александр Розин в январе 2016 года возле Чигиринского водохранилища на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области. Третьей птицей стала средиземноморская чайка (Larus michahellis) — 13 августа этого года на Северной свалке ее наблюдала заведующая лабораторией орнитологии НПЦ по биоресурсам Ирина Самусенко. Четвертый новый для Беларуси вид — бургомистр (Larus hyperboreus) — был обнаружен орнитологами в ноябре также на полигоне твердых бытовых отходов "Северный".

Теперь в официальном списке птиц Беларуси 329 видов.

Внеочередное заседание БОФК по рассмотрению новых для страны видов птиц прошло на базе туркомплекcа "Красный Бор" в Витебской области. Оно было приурочено к международной конференции, посвященной исследованиям животного и растительного мира Белорусского Поозерья, и празднованию 70-летия известного белорусского орнитолога Владимира Ивановского.

Впервые заседание БОФК прошло в новом формате. Три из восьми членов комиссии высказали свое мнение заочно, ознакомившись с материалами регистраций новых видов птиц предварительно.

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Ирина Турчина, БелаПАН.