﻿ Четыре новых для страны вида птиц утвердила Белорусская орнито-фаунистическая комиссия. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Четыре новых для страны вида птиц утвердила Белорусская орнито-фаунистическая комиссия

26.12.2016 10:54 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 26 декабря. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (БОФК) утвердила четыре новых для страны вида птиц, сообщает сайт общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Так, на территории Беларуси официально зарегистрирована пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus), которую открыл орнитолог Денис Китель в сентябре 2014 года. Также утвержден кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), чей снимок сделал рыболов Александр Розин в январе 2016 года возле Чигиринского водохранилища на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области. Третьей птицей стала средиземноморская чайка (Larus michahellis) — 13 августа этого года на Северной свалке ее наблюдала заведующая лабораторией орнитологии НПЦ по биоресурсам Ирина Самусенко. Четвертый новый для Беларуси вид — бургомистр (Larus hyperboreus) — был обнаружен орнитологами в ноябре также на полигоне твердых бытовых отходов "Северный".

Теперь в официальном списке птиц Беларуси 329 видов.

Внеочередное заседание БОФК по рассмотрению новых для страны видов птиц прошло на базе туркомплекcа "Красный Бор" в Витебской области. Оно было приурочено к международной конференции, посвященной исследованиям животного и растительного мира Белорусского Поозерья, и празднованию 70-летия известного белорусского орнитолога Владимира Ивановского.

Впервые заседание БОФК прошло в новом формате. Три из восьми членов комиссии высказали свое мнение заочно, ознакомившись с материалами регистраций новых видов птиц предварительно.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 декабря. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия (БОФК) утвердила четыре новых для страны вида птиц, сообщает сайт общественной организации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Поддержку из республиканского бюджета в 2017 году получат 26 государственных печатных СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика