﻿﻿ В Могилеве дети разработали программу безопасных дорог между домом и школой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве дети разработали программу безопасных дорог между домом и школой

26.12.2016 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Школьники в Могилеве разработали и пользуются «Безопасным маршрутом» — специальной программой, которая помогает детям идти в школу из дома и обратно самой надежной дорогой, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Компьютерную программу «Безопасный маршрут» разработали и внедрили вместе с педагогами ученики могилевской средней школы № 34. Сегодня она работает уже не только у создателей, но и в других могилевских школах. А Министерство образования рекомендовало эту программу всем учебным заведениям страны.

На мониторе компьютера — карта: школа, дома, улицы, дороги, проезды. Между ними — линии разных цветов. Автор проекта девятиклассница Ульяна Глазкова объясняет:

— Это и есть маршруты. От моего дома до школы. Их три. Самый длинный оказался самым безопасным. По нему теперь и ходим в школу: я, мои сестры, соседские дети, которые у нас занимаются.

Проект «Безопасное движение» Ульяна придумала в 4 классе. Рассказывает: в их семье п- ятеро детей. Одну девочку — подружку ее старшей сестры Оли — Глазковы взяли под опеку, когда та стала сиротой. Бабушка Ульяны Евгения Дубицкая вспоминает, с чего все начиналось:

— Наши дети очень самостоятельные, с первого класса сами в школу ходили. А для этого им нужно перейти оживленную дорогу, несколько местных проездов — перекрестков, где машина может выскочить внезапно из-за поворота. Конечно, мы всегда за детей волновались. Поэтому, когда они сами предложили создать безопасный маршрут, поддержали их идею.


В итоге маршрут был не просто нарисован, но превратился в специальную программу. Теперь школьники обходят стороной опасные участки. Благодаря проекту, по просьбам педагогов в нескольких опасных местах неподалеку от школы установили «лежачих полицейских». А коммунальники привели в порядок зеленые насаждения в этой микрозоне.

Заместитель директора СШ № 34, историк по образованию, Галина Беляева уточняет:

— Дети, разрабатывая маршрут безопасности, учли даже высоту кустов, которых вокруг немало. За ними школьников, особенно малышей, не видно было. А это тоже своего рода опасность. Растительность привели в порядок: где-то выкорчевали, где-то постригли.

Проект Глазковой педагогам понравился. И Беляева предложила всем ученикам разработать безопасные маршруты от каждого дома к школе. Получилось. Теперь и родителям будущих первоклассников наставники объясняют, где можно взять эту компьютерную карту, как научить ребенка ею пользоваться.

Эту же программу внедрили, переделав под себя, и другие могилевские школы. Например, расположенная неподалеку 43-я.

А вскоре после запуска «Безопасного маршрута» в СШ № 34 позвонили из Министерства образования, радуется успеху Галина Николаевна:

— Похвалили за инициативность. Сказали, что рекомендовали эту компьютерную программу всем учебным заведениям страны. Было очень приятно.


Работать с программой несложно. Вводишь исходный и конечный пункты: дом — школа, а компьютер выдает разные варианты. Учитывает все: помимо количества переходов через дорогу еще и освещенность улиц, наличие парковок.

Довольны и дети, и взрослые. Потому что, как выясняется, самый короткий путь не всегда означает самый безопасный. А чтобы ребенок не забыл, какой дорогой ему лучше идти, мамы и папы распечатывают карту с нужным маршрутом и вклеивают в дневник школьника.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программой пользуются уже и другие школьники, а Минобр рекомендовало ее всей стране.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко выступил с заявлением в связи с авиакатастрофой над Черным морем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика