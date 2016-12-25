Школьники в Могилеве разработали и пользуются «Безопасным маршрутом» — специальной программой, которая помогает детям идти в школу из дома и обратно самой надежной дорогой, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Компьютерную программу «Безопасный маршрут» разработали и внедрили вместе с педагогами ученики могилевской средней школы № 34. Сегодня она работает уже не только у создателей, но и в других могилевских школах. А Министерство образования рекомендовало эту программу всем учебным заведениям страны.

На мониторе компьютера — карта: школа, дома, улицы, дороги, проезды. Между ними — линии разных цветов. Автор проекта девятиклассница Ульяна Глазкова объясняет:

— Это и есть маршруты. От моего дома до школы. Их три. Самый длинный оказался самым безопасным. По нему теперь и ходим в школу: я, мои сестры, соседские дети, которые у нас занимаются.

Проект «Безопасное движение» Ульяна придумала в 4 классе. Рассказывает: в их семье п- ятеро детей. Одну девочку — подружку ее старшей сестры Оли — Глазковы взяли под опеку, когда та стала сиротой. Бабушка Ульяны Евгения Дубицкая вспоминает, с чего все начиналось:

— Наши дети очень самостоятельные, с первого класса сами в школу ходили. А для этого им нужно перейти оживленную дорогу, несколько местных проездов — перекрестков, где машина может выскочить внезапно из-за поворота. Конечно, мы всегда за детей волновались. Поэтому, когда они сами предложили создать безопасный маршрут, поддержали их идею.





В итоге маршрут был не просто нарисован, но превратился в специальную программу. Теперь школьники обходят стороной опасные участки. Благодаря проекту, по просьбам педагогов в нескольких опасных местах неподалеку от школы установили «лежачих полицейских». А коммунальники привели в порядок зеленые насаждения в этой микрозоне.

Заместитель директора СШ № 34, историк по образованию, Галина Беляева уточняет:

— Дети, разрабатывая маршрут безопасности, учли даже высоту кустов, которых вокруг немало. За ними школьников, особенно малышей, не видно было. А это тоже своего рода опасность. Растительность привели в порядок: где-то выкорчевали, где-то постригли.

Проект Глазковой педагогам понравился. И Беляева предложила всем ученикам разработать безопасные маршруты от каждого дома к школе. Получилось. Теперь и родителям будущих первоклассников наставники объясняют, где можно взять эту компьютерную карту, как научить ребенка ею пользоваться.

Эту же программу внедрили, переделав под себя, и другие могилевские школы. Например, расположенная неподалеку 43-я.

А вскоре после запуска «Безопасного маршрута» в СШ № 34 позвонили из Министерства образования, радуется успеху Галина Николаевна:

— Похвалили за инициативность. Сказали, что рекомендовали эту компьютерную программу всем учебным заведениям страны. Было очень приятно.





Работать с программой несложно. Вводишь исходный и конечный пункты: дом — школа, а компьютер выдает разные варианты. Учитывает все: помимо количества переходов через дорогу еще и освещенность улиц, наличие парковок.

Довольны и дети, и взрослые. Потому что, как выясняется, самый короткий путь не всегда означает самый безопасный. А чтобы ребенок не забыл, какой дорогой ему лучше идти, мамы и папы распечатывают карту с нужным маршрутом и вклеивают в дневник школьника.