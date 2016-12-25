Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.

«События в России, произошедшие в последнее время, — добавьте сюда еще разного рода взрывы баллонов в метро в Москве , трагедии на дорогах и прочее, — говорят о том, что нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное», — подчеркнул Лукашенко.

«Если этого не будет, никакая экономика будет не нужна, никакие продукты питания, никакое финансирование, ни внешнее, ни внутреннее. Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества», — заявил глава государства.

Он потребовал обратить на соответствующие вопросы пристальное внимание, начиная от местных органов власти, руководителей сельских, поселковых советов, заканчивая правительством, Госсекретариатом Совета безопасности, КГК, Администрацией президента.

«Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством, — отметил президент. — Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо».

«Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник», — добавил глава государства.