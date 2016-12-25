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Президент потребовал обеспечить безопасность белорусов: нам ни в коем случае нельзя расслабляться
26.12.2016 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственным органам обратить особое внимание на обеспечение безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздников. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске.
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«Если этого не будет, никакая экономика будет не нужна, никакие продукты питания, никакое финансирование, ни внешнее, ни внутреннее. Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества», — заявил глава государства.
Он потребовал обратить на соответствующие вопросы пристальное внимание, начиная от местных органов власти, руководителей сельских, поселковых советов, заканчивая правительством, Госсекретариатом Совета безопасности, КГК, Администрацией президента.
«Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством, — отметил президент. — Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо».
«Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник», — добавил глава государства.
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"Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник", - добавил глава государства.
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