В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко требует обеспечить безопасность в период праздников Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, нужно...

Мы не находимся где-то в стороне от столбовой дороги этих страшных происшествий. Наоборот, мы находимся в самом эпицентре. Поэтому чего бы нам ни стоило, нужно сохранить мир и покой в нашей стране. Это — главное", — цитирует Лукашенко государственное агентство . "Если этого не будет, никакая экономика будет не нужна, никакие продукты питания, никакое финансирование, ни внешнее, ни внутреннее. Главный вопрос этот — вопрос безопасности и стабильности нашего общества", — подчеркнул президент. Он потребовал обратить на вопросы безопасности пристальное внимание, начиная от местных органов власти, руководителей сельских, поселковых советов, заканчивая правительством, Госсекретариатом Совета безопасности, Комитетом госконтроля и Администрацией президента. "Я прошу это иметь в виду прежде всего, особенно в канун массовых мероприятий, связанных со светлыми и радостными для каждого человека праздниками — Новым годом и Рождеством. Страшная катастрофа в квадрате, когда люди гибнут, ожидая этих торжеств, праздников. Это недопустимо", — заявил Лукашенко. "Особенно людям в погонах нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник", — добавил он. Российский самолет Ту-154, следовавший из Сочи в Латакию (Сирия), утром 25 декабря потерпел крушение в Черном море. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, в числе которых были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военные, чиновники. Никто не выжил. Лукашенко выразил глубокие соболезнования руководству России и всему российскому народу, родным и близким погибших, а также руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы. На официальном сайте президента опубликовано его заявление в связи с катастрофой, в котором сказано, что Беларусь в этот день не могла быть в стороне от трагических событий. В знак солидарности с Россией в Беларуси объявлен траур. Над зданиями резиденции президента и других госучреждений по всей стране 26 декабря приспущены государственные флаги. Ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ. Теле- и радиоканалам рекомендовано учесть данные обстоятельства при формировании программ.