Младший сын официального лидера Беларуси Николай Лукашенко присматривается к карьере врача или военного.

Известный всем белорусам и даже за пределами нашей страны Николай Лукашенко дал свое первое большое интервью. С ним приехал поговорить юный журналист из России, 11-летний Евгений Гришин. Оказалось, что для этого он всего только обратился за интервью в пресс-службу президента Беларуси и получил приглашение.

Президентом Николай быть не хочет

«Я еще, наверное, не решил. Может быть, стану врачом: это очень хорошо помогать людям. Может быть, рассмотрел бы и военную карьеру. Еще я не успел определиться, время есть», — цитирует слова Николая Лукашенко tvr.by .

А вот президентом, чего многие в Беларуси опасаются, мальчик пока быть не хочет. «Это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней», — пояснил Николай.

Ферма, хоккей и фортепиано

Затронули мальчики и другие не столь взрослые темы. Например, Николай Лукашенко рассказал о своих увлечениях, занятиях музыкой, участии в общественной жизни школы, путешествиях и показал ферму семьи Лукашенко.

«У нас много продуктов, мы развозим их по разным домам-интернатам, и в нашу школу привозим... Ничего без дела не лежит», — сказал Коля и рассказал о надоях коровы и подарил страусиное яйцо.

Похоже, что Николаю нравятся зарубежные поездки, в которых он, благодаря отцу, побывал на самом высоком уровне и встречался с президентами, Папой Римским и присутствовал на заседании в ООН. Однако, в политику Коля не вдавался, рассказал в общем о впечатлении от стран, которые посетил.

«Мне понравилось очень и в восточных странах, и на Западе, и в странах Южной Америки, и в США», — рассказал сын главы Беларуси.

Коле, кстати, по его словам, понравилось и в США и поразил Эквадор. «В этой стране можно одной ногой на одном полушарии стоять, второй — на другом», — сказал мальчик.

Мальчики зашли в школу Николая, где оказалось, что сын президента сидит за третьей партой вместе с дочерью директора школы Ксюшей. Он довольно интенсивно занимается музыкой — четыре урока игры на рояле в неделю — любимый школьный предмет — география, также Коля играет в школьном театре.

Сын главы Беларуси рассказал, что «папа редко приходит на концерты», он ему играет дома. Концерты Николай дает два раза в год в Доме ветеранов.

А после этого оба мальчика отправились на хоккейную тренировку, куда Коля Лукашенко ходит трижды в неделю и выступает под номером 1 в форме хоккейного клуба «Динамо Минск». Говорит, что равняется на отца, но главный пример — всё же тренер.

В этот момент в сюжете появился и сам Александр Лукашенко, который выступает в своем известном амплуа — хоккеиста. Он дал пару уроков юному гостю из России и несколько советов. В частности, поучительно обратился к журналисту: «Настоящий хоккеист должен упасть тысячу раз».

Сам Евгений назвал встречу с Александром Лукашенко самой запоминающейся, «потому что это как бы глава государства». «Не каждому удается с ним встретится и поговорить», — объяснил юный журналист.

Он побывал на Белтелерадиокомпании, где прочитал новости на белорусском языке, вместе с Лукашенко младшим и старшим они сходили на главную елку Беларуси, где юный журналист получил в подарок видеокамеру.