В прошлом году восьмилетний Артем Кот из Гродно написал письмо Деду Морозу , в котором по-детски бесхитростно рассказал свою историю: «Я Дедушка Мароз балею. Кагда мне было 4 года я забалел ликозам. В Минске пролежал в анкалогии 10 месяцав сваей любимай бабушкай. Мине лечить и смотрить бабушка и дедушка. Мама из папай развелись. Мама миня не навешчает. Папа у меня инвалид. Бабушка из дедушкам пинсенеры. Они атдали много денех на мае лечение и они не могут мне укупить кампютар. <…> Я знаю Дедушка Мароз што у тебе тоже нет столька денех. Но я надеюсь на чудеса и веру в них». Год спустя TUT.BY побывал в гостях у Артема.





Год назад на письмо мальчика откликнулись читатели TUT.BY и отправили Артему много подарков.

— Для нас это было настоящее волшебство. Подарки все присылали и присылали, — говорит Мария Павловна, бабушка Артема.

Мальчик ведет нас в свою комнату и с гордостью показывает большую красную машинку, планшет, телефон и пазлы.

— А компьютер?

— Нет. Компьютера не было, — с улыбкой рассказывает бабушка. В этой семье к материальным вещам относятся по-житейски просто. А вот когда речь заходит о болезни Артема, сдержать слез не могут.





Мальчик о больнице вспоминать не хочет. Рассказывает лишь про друзей, с которыми лежал. И говорит, что почти все, с кем он познакомился в Боровлянах, сейчас живы.

«Самое страшное — ожидание»

Пять лет назад, когда Артему было 4 года, мальчик заболел — ангина, температура не сбивалась. Мальчуган стал жаловаться на боль в ноге. Врачи сделали анализы, и за ребенком сразу же приехала скорая, которая увезла его в Боровляны. Диагноз — лейкоз. Бабушка поехала за внуком. В больнице они провели 11 месяцев. Реанимация, химиотерапия, лечение гормонами уже позади, но пока рано говорить, что ребенок поправился полностью.

— Все выдержали, но каждый раз с тревогой жду результаты его анализов. Не могу ночью спать. С утра уже звоню врачам, чтобы узнать, что там. Это ожидание — самое страшное в жизни, — говорит бабушка.

Артем не по-детски спокойно рассказывает, что пока не чувствует себя здоровым, но верит, что все будет хорошо.





— Пока он еще слабенький, конечно. До сих пор ножка болит. Если на одной может попрыгать несколько раз, то на второй — нет, — рассказывает Мария Павловна.

У мальчика четвертая степень потери здоровья. Все еще принимает таблетки, наблюдается у врачей.

Артем рассказывает, что в больнице было немного обидно: мечтал, как и раньше, бегать с друзьями, играть в футбол, лазить по горкам.

— Он был таким слабым, что даже не сидел сам. Когда выписали — приехали на дачу, он так даже ногу на ступеньку поставить не мог, — вспоминает бабушка.

Ходить ребенок учился заново. В семье до сих пор вспоминают тот момент, когда Артем смог преодолеть ту самую лестницу на даче.

Артем рассказывает, как поверил в бога и как эта вера ему помогла справиться с болезнью. Бабушка подхватывает:

— Сам. Никто не заставлял. Вдруг стал ходить в больничную часовню. Там была сестра-монахиня. Он выучил молитвы, начал там петь.





В комнате Артема над столом на полке — иконы. Про каждую может рассказывать очень долго. А потом серьезно советует тем, кто болеет, — научиться верить. И тогда все будет хорошо. Удивительным образом в этом маленьком мальчике сочетается детская, с которой он рассказывает про новый конструктор, и взрослая рассудительность, с которой он рассказывает о жизни, смерти и болезни.

— Кажется, все детки, которые проходят через такие испытания, становятся другими. Мы тоже с ними меняемся, — говорит бабушка.

«До сих пор вспоминает, что ему присылали»

Конечно, разговариваем и о том самом письме Деду Морозу, которое публиковал TUT.BY.

— Ой, он так рад был всем подаркам. До сих пор вспоминает, что ему присылали. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на то письмо, — говорит бабушка.





— Артем, конечно, просит иногда компьютер. Говорит, что у всех в классе есть, а у него нет. Я все понимаю. Но помочь, увы, пока не могу. Сходила в магазин, думала, что в рассрочку куплю, но не получилось — с моей маленькой пенсией (260 рублей. — прим. TUT.BY) надо платить 500 рублей первоначального взноса. Это очень большие деньги для нас, поэтому сказала, что придется пока жить без компьютера. Что ж делать, если так получается?

Артем не расстраивается, говорит, что это не особо важно, главное, чтобы было здоровье — и у бабушки, и у него. И еще мечтает подтянуть учебу.

— Раньше лучше учился, а сейчас что-то все шестерки да семерки, но я не заставляю — он ведь еще слабенький. Мне самой тяжело ему в чем-то помочь. Школьную программу и не помню уже.

У Артема есть родители, но они воспитанием мальчика не занимаются. Папа — инвалид, а мама лишена родительских прав. К сыну в больницу она не приезжала, сейчас редко навещает мальчика.





— Когда в школе попросили описать свою семью, Артем растерялся. А потом сказал мне, что ему хотелось бы, чтобы все было как у других. Но в жизни иногда бывает по-другому. И у нас вот такая семья. Я ему об этом все время говорю, ведь мы — бабушка, дедушка и он — мы же семья? — женщина смотрит на нас и на Артема. — Конечно, семья! И мы его очень сильно любим. А как иначе?

«Чтобы все детки были здоровыми»

Тем временем Артем достает из шкафа чемодан со старым баяном. Водружает его на диван и торжественно говорит, что, когда вырастет обязательно станет музыкантом или певцом. Даже пытается нам что-то сыграть. Правда, быстро устает, но инструмент не убирает.





Бабушка опасается, что дополнительные нагрузки могут сказаться на здоровье ребенка. Но Артем настойчиво просится в музыкальную школу — научиться петь. Это и есть сегодня главная мечта мальчика. Но на новогодний вопрос он отвечает по-другому.

— Чтобы ты сейчас попросил у Деда Мороза?

— Только здоровья для всех деток.