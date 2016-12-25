Недавно назначенный министр образования Игорь Карпенко больше не возглавляет Компартию Беларуси. Он был первым секретарем центрального комитета четыре года. Членом партии министр остается.



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Игорь Карпенко попросил снять с него полномочия первого секретаря из-за большой загруженности на министерской должности. И 21 декабря на заседании бюро ЦК партия удовлетворила его просьбу. Пока исполняет обязанности первого секретаря ЦК КПБ секретарь по организационно-партийной и правовой работе Георгий Атаманов.

— Игорь Карпенко обратился к нам с просьбой, он очень занят, у него огромная нагрузка на государственной службе, и чтобы исполнять ее в полном объеме, попросил перераспределить его обязанности между секретарями. Позже, на заседании пленума будет поднят вопрос об освобождении Игоря Карпенко от обязанностей первого секретаря, но в составе ЦК и Бюро он останется, — пояснил Георгий Атаманов.

И.о. первого секретаря партии напомнил, что, по закону, членами партии не могут быть силовики, прокуроры, судьи и президент после избрания. Все остальные могут занимать государственные должности, не выходя из партии.

Карпенко вступил в КПСС еще во время службы в армии, в 1984 году. В 2012 году в интервью журналу «Беларуская думка» он признавался, что и после роспуска КПСС хранит партийный билет. В 2012-м году Игорь Карпенко был избран 1-м секретарем ЦК Компартии Беларуси. В 2011 году Игорь Карпенко стал зампредседателя Мингорисполкома. В столичной мэрии он курировал идеологическую работу и социальную сферу: образование, здравоохранение, спорт и туризм, соцзащиту и пенсионное обеспечение.

Руководство партии БНФ считает , что назначение Игоря Карпенко на должность министра противоречит статье 4 Конституции, которая запрещает устанавливать идеологию отдельных партий в качестве обязательной для граждан. Партия БНФ просила уполномоченные госорганы, в том числе правительство и Верховный суд, внести этот вопрос на рассмотрение в Конституционный суд.

Назначая Игоря Карпенко на должность министра образования, президент отметил:

— Вы человек прогрессивный. И вы прекрасно знаете недостатки нашего советского образования, непосредственно знаете лучшие школы страны и их недостатки. У вас огромный опыт работы в социальной сфере, прежде всего в образовании, — объяснил свое кадровое решение Лукашенко, передает БЕЛТА .