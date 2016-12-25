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Новогодние перфомансы у Ратуши в понедельник не состоятся
26.12.2016 12:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Новогодние перфомансы, которые с 25 декабря в предновогодние дни проходят в Верхнем городе у Минской ратуши, в понедельник не состоятся, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Новогодний перфоманс, запланированный на сегодня в Минской городской ратуше на 18:30 и 19:30, отменен в связи с днем траура, объявленным в России", — сообщили в пресс-службе.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию,
Президент России
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Перфоманс отменили в связи с авиакатастрофой в России, в результате которой погибли 92 человека.
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