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Новогодние перфомансы у Ратуши в понедельник не состоятся

26.12.2016 12:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Новогодние перфомансы, которые с 25 декабря в предновогодние дни проходят в Верхнем городе у Минской ратуши, в понедельник не состоятся, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Новогодние перфомансы у Ратуши в понедельник не состоятся
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Новогодний перфоманс, запланированный на сегодня в Минской городской ратуше на 18:30 и 19:30, отменен в связи с днем траура, объявленным в России", — сообщили в пресс-службе.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В Беларуси в понедельник   по поручению президента  Беларуси Александра Лукашенко над зданиями госучреждений по всей стране  приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы на радио и телевидении. В  православных храмах Беларуси будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.

 
Теги: Минск
 
 
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Перфоманс отменили в связи с авиакатастрофой в России, в результате которой погибли 92 человека.

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