МИНСК, 26 дек — Sputnik. Новогодние перфомансы, которые с 25 декабря в предновогодние дни проходят в Верхнем городе у Минской ратуши, в понедельник не состоятся, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске

"Новогодний перфоманс, запланированный на сегодня в Минской городской ратуше на 18:30 и 19:30, отменен в связи с днем траура, объявленным в России", — сообщили в пресс-службе.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром . На борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В Беларуси в понедельник по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко над зданиями госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги и отменены развлекательные программы на радио и телевидении. В православных храмах Беларуси будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе.