﻿ Девять человек попали в реанимации Гродно из-за отравления психотропами. 21.by
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Девять человек попали в реанимации Гродно из-за отравления психотропами

26.12.2016 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В реанимации Гродно поступили девять человек — все в возрасте 20−29 лет. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облиспоклома.

В милиции отметили, что накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. За пять дней в реанимации медучреждений города Гродно в тяжелом состоянии поступило девять человек. У всех один и тот же диагноз: «отравление неизвестным психотропным веществом».

Среди пострадавших — молодые люди в возрасте 20−29 лет, 20-летняя женщина в декретном отпуске и еще одна девушка, которой 21 год.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что во всех случаях психотропы приобретались через интернет магазины „Концерн Калашников“ и „Зубр“. После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по 3−4 дня», — рассказал полковник милиции Сергей Ланкевич.

Летальных случаев удалось избежать.

 
Теги: Гродно
 
 
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Среди пострадавших - молодые люди в возрасте 20−29 лет, 20-летняя женщина в декретном отпуске и еще одна девушка, которой 21 год.

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