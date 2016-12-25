«Знаете, если в следующий раз у меня не будет денег, я одолжу их и все равно повезу жену рожать в Вильнюс». Молодые родители Владимир и Ольга о том, почему поехали рожать в столицу Литвы, во сколько им это обошлось и какие остались впечатления.





Ольга: Я когда-то случайно прочитала в интернете статью о родах в Вильнюсе. Прочитала и прочитала — забыла. А когда началась наша история с беременностью, то взялась искать в интернете мам, которые рожали в Вильнюсе, переписывалась с ними, расспрашивала обо всем. Так мы с мужем решили, что едем рожать в Вильнюс.

История, связанная с беременностью, у Ольги и Владимира действительно интересная. Владимир белорус, а Ольга — гражданка Украины с видом на жительство. И, несмотря на то, что они муж и жена и живут в Минске, согласно законодательству, ведение беременности в государственной поликлинике для Ольги платное. Осмотры, анализы, роды — все.





Владимир: Плюс нам сказали, что пребывание в роддоме для Оли только первый день бесплатное, а все последующие — платные. Т.е. платить нужно даже за общую палату, не говоря обо всех прививках ребенку, осмотрах и прочее.

В общем, сумма, насколько нам посчитали, выходила порядка 800 долларов. Мы объездили еще 3 поликлиники, но везде нам говорили, что нет разницы, что я муж белорус, что живем в Беларуси, что ребенок будет белорус… Если жена украинка, но при этом не из Донецка или Луганска, то ведение ее беременности лишь в платном порядке.





Ольга: Для того, чтобы попасть на осмотр и стать на учет, нужно прийти в 6 утра, взять талончик, а потом по талончику прийти на прием. Затем отсидеть очередь. И все это за практически такую же сумму, как в платном центре (в платном ведение беременности выходило на то время примерно на 200 долларов дороже). Но только без всех этих «талончиков на талончики», очередей и подъемов в 6 утра.

Владимир: Когда вопрос коснулся непосредственно родов, мы начали считать, во сколько нам обойдутся совместные роды, пребывание в роддоме и проч. И получилось, что Вильнюс выходил нам лишь чуть-чуть дороже, чем Минск.





Ольга: Когда искали клинику, то рассматривали три варианта. Первый отбросили сразу — там роды стоят около 3000 евро.

Владимир: Зато там отцам после рождения ребенка «Вдова Клико» наливают (смеется).

Ольга: По итогу выбрали весьма популярную среди белорусов государственную клинику в Вильнюсе. И примерно на шестом месяце беременности решили съездить «на разведку». Там нам провели экскурсию по клинике, показали родзалы, палаты, все рассказали.





Ольга: Так как на протяжении всей беременности в Минске мне говорили, что у меня будут преждевременные роды, мы приехали в Вильнюс очень рано. Практически месяц мы снимали квартиру в ожидании, что вот-вот начнутся схватки.

Когда я в очередной раз пришла в клинику на УЗИ, была 41 неделя беременности. УЗИ мне сделали, но домой не отпустили. Сказали, что на следующий день будут стимулировать.





Отличия от Беларуси

Владимир: Когда начались роды, у меня спросили, останусь ли я в родовой. Но я подумал, что пусть лучше занимаются женой, чем будут меня откачивать. К слову, в этом отличие Минска и Вильнюса: у нас для того, чтобы папа присутствовал на родах, нужна справка. Действительна она лишь определенное время. Т.е. в нашем случае она была бы уже просроченной. Плюс в Минске не факт, что папу все же на партнерские роды пустят (много рожениц в зале и т.д.). В Вильнюсе никакая справка не нужна.

Ольга: У нас после родов ребеночка забирают от мамы, чтобы та могла отдохнуть, и в это время кормят деток смесями. Лично я против этого. В Вильнюсе все не так. После рождения ребенку проводят все необходимые процедуры, потом прикладывают к груди, а затем спрашивают у мамы: вас сразу вместе в палату или пока отдать ребенка в педиатрию, чтобы вы смогли восстановиться?

Плюс у них нет такого, что мама должна кушать только гипоаллергенную еду после родов. Нас кормили плотно, иногда даже нам с мужем на двоих хватало.





Владимир: К слову, в отдельном корпусе была столовая. Дешевая для Европы, кормили очень вкусно. За 3,5 евро я ел первое, второе и третье.

Ольга: Если говорить об отличиях, то в Вильнюсе можно выбрать себе врача, который будет принимать у вас роды. Это официально, услуга стоит 200 евро. И врач в любое время дня и ночи к вам приедет.





Стоимость

Владимир: С учетом того, что Оле делали эпидуральную анестезию, стимуляцию, Малике после рождения — все прививки, а также с учетом того, чтобы мы пробыли в клинике неделю, все это обошлось нам в 1110 евро. Я все время был с женой, мы жили в одной палате. И до родов, и после.

Если разобраться, то деньги-то и не большие. Вообще роды в Вильнюсе стоят от 700 евро. Максимум, насколько мы знаем, вместе с кесаревым сечением и переливанием крови — 1500 евро. Т.е. чем больше манипуляций проводят врачи, тем дороже.

Однако хочу отметить, что «раскрутить» там тебя никто не хочет. Даже наоборот, очень по-человечески относятся.

Наша выписка выпадала на субботу, но в выходные в Вильнюсе не выписывают, поэтому нам пришлось задержаться — и вышло по итогу 7 дней пребывания в клинике. Когда же нас рассчитывали, сказали, мол, мы сами виноваты, что вас передержали, давайте один день мы вам считать не будем. Конечно, на общем фоне это небольшая сумма, но все равно было приятно.





Ольга: Я в течение месяца, который мы были в Вильнюсе до родов, ходила несколько раз на УЗИ. Так вот с нас деньги взяли только за первое УЗИ, а потом сказали, мол, ладно, вы все равно к нам рожать придете. И за УЗИ мы больше не платили.

Об отношении

Ольга: Отношение к женщинам в клинике — это самый главный плюс. Все, кто проходил по коридору, даже уборщицы, все интересовались: «Как ты, Оленька?». Все медсестры очень отзывчивые, санитарочки постоянно спрашивали, что принести кушать, что поднести, что отнести… Знаете, не было ни одного медработника, который бы относился не то, что с негативом, а просто нейтрально.

И, безусловно, мне важна была поддержка мужа, который все время был со мной.





Если вы решили рожать в Вильнюсе: что для этого нужно

Ольга: Главное, чтобы на руках была обменная карта, паспорт и деньги. Приезжать можно по факту, перед самыми родами. Можно даже не ехать на «экскурсию», как это делали мы.





Как ехать с ребенком через границу

Владимир: Я терпеть не могу бумажную волокиту. Но чтобы все оформить, мне нужно было сходить в ЗАГС, потом в бюро переводов, затем к нотариусу и после всего этого в посольство. Вы не поверите, но я все это сделал за 50 минут.

Во-первых, все располагается очень близко, а во-вторых, люди очень отзывчивые. Нотариус вообще не работал (у них там трубу прорвало), но когда узнали, что я из Беларуси, сказали рабочим, мол, вы там потише, нам документы оформить нужно. В посольстве Беларуси была большая очередь, но опять же, потому что я гражданин Беларуси, пропустили сразу.





Ольга: Самая большая проблема заключалась в том, чтобы сфотографировать Малику на документы. Мы это кое-как сделали сами, а потом распечатали фото.

Владимир: На белорусской границе были вопросы, вплоть до того, что они начальству своему звонили. Пришлось немного постоять. А так вообще никаких проблем.

P.S.

Владимир: Честно говоря, знакомые нас не поняли, мол, зачем отдавать столько денег за роды. Но ведь за новый айфон нам тысячу долларов не жалко…

Знаете, в следующий раз, даже если у меня не будет этих денег, я одолжу и все равно повезу жену рожать в Вильнюс.