Россия и Беларусь сегодня скорбят по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В странах объявлен траур. В свой последний рейс Ту-154 вылетел накануне и исчез с экранов радаров спустя пару минут после взлета. На его борту находились 92 человека. Среди них журналисты, артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Драгнев.

В аэропорту Адлера непривычно тихо. Все понимают, что слова здесь лишние. Сюда, в часовню на втором этаже молча несут цветы.

Специальная комиссия во главе с министром транспорта Максимом Соколовым после брифинга идет сюда почтить память погибших. Этажом ниже психологи перехватывают родственников и уводят подальше от лишних глаз и вопросов. Основной версии еще нет.

Не исключают ошибку пилота, неполадки и даже теракт . Минобороны заявляет: лайнер полностью исправен, к экипажу тоже нет претензий. На месте крушения работает около 3 тысяч человек, 32 корабля и катера. 400 глубоководных аппаратов. Все торопятся: обломки лайнера уносит в открытое море.

«Бортовые самописцы самолета данного типа, к сожалению, не оборудованы радиомаяками. Поэтому мы будем искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, как надеюсь, сохранились. На место прибывают водолазы и глубоководные спускаемые аппараты, соответствующие радионавигационные средства», - сказал министр транспорта РФ Максим Соколов.