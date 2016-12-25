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В Гродно накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами
26.12.2016 12:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В Гродно накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, за пять дней в реанимации медучреждений областного центра в тяжелом состоянии поступили девять человек. У всех один и тот же диагноз: "отравление неизвестным психотропным веществом".
По словам начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома Сергея Ланкевича, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что во всех случаях психотропы приобретались через интернет-магазины "Концерн Калашников" и "Зубр". После их приема людям становилось настолько плохо, что они терялись в действительности, процесс сопровождался галлюцинациями и в некоторых случаях судорогами. В реанимации в бессознательном состоянии каждый из поступивших находился по три-четыре дня.
Летальных случаев удалось избежать. Контингент поступивших в больницу: молодежь 1987—1996 годов рождения. Среди них две девушки 21 года и 20 лет, причем последняя — в декретном отпуске.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. В Гродно накануне праздников резко увеличилось число передозировок психотропными веществами. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, за...
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