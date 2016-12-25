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УБЭП ГУВД Мингорисполкома сорвало контрабандную поставку в Латвию партии сигарет на 250 тыс. рублей
26.12.2016 12:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Ленинского РУВД Минска пресечена попытка контрабанды сигарет из Беларуси в Латвию.
Как сообщает столичная милиция, инициировало контрабандную поставку руководство частного предприятия. Бизнесмены зафрахтовали у украинского транспортного предприятия три грузовых железнодорожных вагона, которые разместили на территории одного из пунктов таможенного оформления. Предварительно демонтировав напольное покрытие, аккуратно уложили по всему периметру вагонов пачки с сигаретами.
"Заручившись силовой поддержкой сотрудников ОМОНа борцы с экономическими преступлениями на протяжении нескольких дней наблюдали за махинациями коммерсантов. После того как груз был уложен в вагоны, напольное покрытие заново смонтировали. Таким способом коммерсанты пытались скрыть нелегальный груз от таможенного оформления. Следует отметить, что согласно документам во всех трех вагонах в Латвию должны были следовать топочные паллеты, которые и были загружены в вагоны поверх спрятанных сигарет", — рассказал начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома Геннадий Казакевич.
В ходе детального осмотра сотрудниками подразделений БЭП в вагонах под напольным покрытием было обнаружено 259.150 пачек сигарет на сумму свыше 250.000 рублей. Документов на нелегальный груз руководители субъекта хозяйствования, естественно, предоставить не смогли, вследствие чего "серый" товар был изъят. Предполагаемый доход фигурантов мог составить более 250.000 долларов США.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из ОБЭП Ленинского РУВД Минска...
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