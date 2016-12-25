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Трое парней за два часа обворовали посетителей трех минских кафе

26.12.2016 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах правоохранители задержали троих молодых людей, которые воровали деньги у посетителей минских кафе. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что двое жителей Барановичей и гостивший у них приятель из Москвы приехали в Минск, где меньше чем за 2 часа украли деньги и имущество посетителей 3 столичных кафе. В одном кафе они похитили рюкзак с 12 тысяч рублей, которые взял с собой на деловую встречу мужчина. В другом зале этого же заведения молодые люди украли ноутбук за 8 тысяч рублей. Еще в двух кафе злоумышленники похитили деньги из куртки и iPad. После этого они сразу уехали в Барановичи, где вскоре были задержаны сотрудниками уголовного розыска Центрального РУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Ранее парни неоднократно были судимы за имущественные преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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Двое злоумышленников живут в Барановичах, один - в Москве.

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